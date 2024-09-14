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  • İstanbul Valisi Gül, 'göz ameliyatıma destek ol Tayyip dede' pankartı açan küçük Ada'yı hastanede ziyaret etti
Güncel

İstanbul Valisi Gül, 'göz ameliyatıma destek ol Tayyip dede' pankartı açan küçük Ada'yı hastanede ziyaret etti

İstanbul Valisi Davut Gül, Bitlis'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan pankartla yardım istemesinin ardından göz ameliyatı olan Ada Koçyiğit'i tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti.

AA14 Eylül 2024 Cumartesi 23:14 - Güncelleme:
İstanbul Valisi Gül, 'göz ameliyatıma destek ol Tayyip dede' pankartı açan küçük Ada'yı hastanede ziyaret etti
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Vali Gül, Beyoğlu Göz Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki ziyaretinde 9 yaşındaki Ada'ya geçmiş olsun dileklerini ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın selamlarını iletti.

Vali Gül'den bisiklet isteyen Ada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı çok sevdiğini belirtti.

Gül, Başhekim Prof. Dr. Muhittin Taşkapılı'dan Ada Koçyiğit'in durumu hakkında bilgi de aldı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN YARDIM ELİ

Maddi imkansızlık nedeniyle kızlarının tedavisini sürdüremeyen Koçyiğit ailesi, Malazgirt Zaferi'nin 953. yıl dönümü kutlamalarına katılmak üzere Bitlis'e giden Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yardım istemek için "Kamu ve Özel Sektör Yatırımları Toplu Açılış Töreni"ne katılmış, Ada Koçyiğit de "Göz ameliyatıma destek ol Tayyip dede" yazılı pankart açmıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fark ettiği kız çocuğuyla ilgilenilmesi için verdiği talimatın ardından yapılan görüşmeler sonucu Ada Koçyiğit'in, Beyoğlu Göz Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi edilmesine karar verilmişti.

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