Vali Gül, Beyoğlu Göz Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki ziyaretinde 9 yaşındaki Ada'ya geçmiş olsun dileklerini ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın selamlarını iletti.

Vali Gül'den bisiklet isteyen Ada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı çok sevdiğini belirtti.

Gül, Başhekim Prof. Dr. Muhittin Taşkapılı'dan Ada Koçyiğit'in durumu hakkında bilgi de aldı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN YARDIM ELİ

Maddi imkansızlık nedeniyle kızlarının tedavisini sürdüremeyen Koçyiğit ailesi, Malazgirt Zaferi'nin 953. yıl dönümü kutlamalarına katılmak üzere Bitlis'e giden Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yardım istemek için "Kamu ve Özel Sektör Yatırımları Toplu Açılış Töreni"ne katılmış, Ada Koçyiğit de "Göz ameliyatıma destek ol Tayyip dede" yazılı pankart açmıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fark ettiği kız çocuğuyla ilgilenilmesi için verdiği talimatın ardından yapılan görüşmeler sonucu Ada Koçyiğit'in, Beyoğlu Göz Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi edilmesine karar verilmişti.

