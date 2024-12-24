İstanbul Valisi Gül muhtarlarla bir araya geldi

Esenyurt Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Vali Gül, ilçede çeşitli ziyaretlerde bulundu. Kaymakam Fatih Çobanoğlu ile Belediye Başkan Vekili Can Aksoy'un eşlik ettiği ziyaretlerde, işbirliği ve ortak akıl çerçevesinde ilçede yapılacak hizmetler görüşüldü.

İlçenin öncelikli ihtiyaçlarının konuşulduğu buluşmada, eğitimden sağlığa, ulaşımdan güvenliğe kadar her alanda yeni bir Esenyurt inşa etmek için tüm kurumlarla işbirliği içerisinde çalışılacağı belirtildi.

Vali Gül, İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığının mobil noktasının ardından Esenyurt Ali Kul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ni ziyaret etti.



Burada öğrenci ve öğretmenlerle sohbet eden Gül, ilçeye yapılacak 250 yataklı diş hastanesinin arazisinde incelemeler yaptı.

- "DİŞ HASTANESİNİN YAPIMINA BAŞLAYACAĞIZ"

Vali Davut Gül'ün başkanlığındaki Esenyurt İlçesi Muhtarlar Toplantısı'nda ise ilçenin öncelikli ihtiyaçları, güncel meseleleri ve çözüm önerileri masaya yatırıldı.

Gül, burada, muhtarların Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendilerine emaneti olduğunu, onları sevdiklerini ve kendileriyle çalışmaktan çok mutlu olduklarını belirtti.

İlçeye 250 yataklı bir diş hastanesinin yapılacağına dikkati çeken Gül, arsalar üzerindeki tahsis sorunlarının ortadan kalkmasının kendileri için önemli olduğunu ifade etti.



Belediye Başkan Vekili Aksoy'a teşekkür eden Gül, şöyle devam etti:

"Diş hastanesinin yapımına başlayacağız. İnşallah 250 yataklı hastanemiz çok kısa sürede hizmete girecek. Belediyemizin daha önceden başladığı okul kampüsü projesi vardı. Bu projeyi, Milli Eğitim Bakanlığımız 2025 yılında tamamlayarak hizmete açacak. Yine sekiz okuldan oluşan Esenyurt Eğitim Kampüsü tamamlandı. Çok büyük bir yatırım. Esenyurt'un geleceğine çok ciddi bir katkı sunuyor."

Vali Gül, ilçede arsa sorunu çözülen her mahalleye sağlık ocağı yapılacağını ve kısa sürede yeni 112 Acil Sağlık Hizmetleri istasyonlarının kurulacağını da kaydetti.

