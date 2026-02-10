İstanbul Valisi Gül müjdeyi verdi: Bütün ilçelerimizde kitap fuarı düzenleyeceğiz

Kadıköy Meydan'ında düzenlenen kitap fuarının açılış programı, İstiklal Marşı ve dua okunmasıyla başladı.

Programda konuşan İstanbul Valisi Davut Gül, dünyanın en güzel şehrinde, kitap fuarının yapılabileceği en güzel mekanlardan birisinde bulunduklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bütün il valilerine, "Kendi çocuklarımıza istediğimiz her şeyi vatandaşlarımıza, hemşehrilerimize sağlayalım" şeklinde talimatı olduğunu aktaran Gül, "Her biriniz çocuklarınızın kitap okumasını, yeteneğine göre enstrüman çalmasını, spor yapmasını, özgüvenli olarak kötü alışkanlıklardan uzak durmasını ve buna benzer güzel hasletlerinin olmasını istersiniz. Bizler de İstanbul Valiliği olarak paydaşlarımızla birlikte bunu yapmaya çalışıyoruz." dedi.

Bu sene 500 okula müzik atölyesi kuracaklarını, kitap sayılarını da 6,5 milyondan 13 milyona çıkarttıklarını ve bu sayıyı arttıracaklarını kaydeden Gül, "Yayınevlerini kitapseverlerle buluşturmak, okuyucuları yazarlarla buluşturmak için büyük kitap fuarlarının dışında daha butik, daha küçük ama daha yaygın kitap fuarları yapmak istedik." diye konuştu.

Gül, kitap fuarlarını her ilçede ve her sene yapacaklarını vurgulayarak, "Her kitap fuarımıza yüzbinlerce ziyaretçi geliyor. Kitap fuarlarımıza ziyaretçinin gelmesi bizleri bu işi yapmaya daha çok sevk ediyor." ifadelerini kullandı.

"ÖĞRENCİLERİMİZ EKONOMİK FİYATLARLA KİTAPLA BULUŞMA İMKANINA KAVUŞACAK"

Kadıköy Kaymakamı Muhittin Pamuk, İstanbul Valiliği himayelerinde ve Kadıköy Kaymakamlığının ev sahipliğinde "Ben okuyorum İstanbul okuyor" projesi kapsamında düzenlenen kitap fuarının hedeflerinden birininin kitapları ekonomik ve erişilebilir fiyatla okurla buluşturmak olduğunu belirtti.

Pamuk, "Türkiye'nin seçkin yayınevleri ve değerli yazarlarının katılımıyla fuarın bir tüketim sahası, bir pazarlama aracı olmanın ötesinde yazar, yayınevi ve okurun buluşma ve tanışma mekanı olmasını hedefledik. Kitap dostları fuar boyunca sevdikleri yazarlarla buluşma ve tanışma imkanına kavuşacak. Fuar, mevcut okurun yanı sıra henüz kitapla yeni tanışan genç okur ve öğrencileri de kitapla buluşturmayı hedefliyor. Fuar sayesinde Kadıköy'deki tüm öğrencilerimiz ekonomik fiyatlarla kitapla buluşma imkanına kavuşacak. Böylelikle fuar öğrencilerimizin kitapla olan bağını güçlendirirken aynı zamanda zihin dünyalarının zenginleşmesine de katkı sağlayacaktır." diye konuştu.

İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Murat Mücahit Yentür ise bir kitapla yeni bir dünyanın kurulabileceğini ifade ederek, "Kitapların dünyasını çocuklarımızla, evlatlarımızla beraber gezelim. Beraber kitabın bir sayfasını açalım, o sayfada yeni dünyaları keşfedelim." dedi.

PROF. DR. İSKENDER PALA'NIN SÖYLEŞİSİ

Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu Başkanvekili Prof. Dr. İskender Pala, etkinlik kapsamında okumanın önemini anlatan kitap söyleşisi yaptı. Söyleşiye çok sayıda öğrenci ve öğretmen katılım sağladı.

Konuşmaların ardından Vali Gül, Prof. Dr. Pala ve beraberindekiler açılış kurdelesini kesti. Açılışın ardından Gül ve Pala kitap fuarında stantları gezdi.

Programda ayrıca Kazım İşmen Anadolu Lisesi öğrencilerinden oluşan müzik grubu, dinleti gerçekleştirdi.

BÜTÜN İLÇELERDE KİTAP FUARI DÜZENLENECEK

Vali Gül, stant gezisinden sonra yaptığı açıklamada, bütün ilçelerde kitap fuarı düzenleyeceklerini belirterek, şunları söyledi:

"Yapmak istediğimiz şey, yazarlarla okuyucuları buluşturmak. 'Ben okuyorum İstanbul okuyor' projesinde özellikle akşamları 21.00-21.30 arasında ailecek kitap okunuyor. İstiyoruz ki aileler, çocuklarının elinden tutarak en yakın yerdeki kitap fuarlarını gezsinler. Okuyucularla, kitapları buluşturalım. Burada öğrencilerimizin sevincini görünce yaptığımız işin ne kıymetli olduğumuzu gördük."

Ramazan ayında fuarın açık olacağı bilgisini veren Gül, Prof. Dr. Pala başta olmak üzere programa katılan yazar ve akademisyenlere teşekkür etti.