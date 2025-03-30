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İstanbul Valisi Gül, polislerle bayramlaştı: Hep yanınızda olacağız

İstanbul Valisi Davut Gül, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'ndeki polislerle bayramlaştı. Vali Gül, 'Dirayetinizi, cesaretinizi, görevinize bağlılığınızı biliyoruz. İnşallah görev yaptığınız süre içerisinde hep yanınızda olacağız.' dedi.

AA30 Mart 2025 Pazar 16:21 - Güncelleme:
İstanbul Valisi Gül, polislerle bayramlaştı: Hep yanınızda olacağız
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Vali Gül Ramazan Bayramı dolasıyla Bayrampaşa'daki Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nde, polislerle bir araya gelerek yemek yedi.

Yemeğin ardından konuşan Vali Gül, polislerin bayramını tebrik etti.

Vali Gül, "Sizlere teşekkür ediyorum hem genel itibarıyla gayretlerinizi, yaptıklarınızı biliyoruz hem de son izinsiz gösteriler başta olmak üzere verilen görevleri hakkıyla yerine getirdiğinize şahitlik ettik. Sizleri seviyoruz. Dirayetinizi, cesaretinizi, görevinize bağlılığınızı biliyoruz. İnşallah görev yaptığınız süre içerisinde hep yanınızda olacağız." ifadelerini kullandı.

Vali Gül'e Bayrampaşa Kaymakamı Abdullah Çiftçi, İl Emniyet Müdür Selami Yıldız ve Çevik Kuvvet Şube Müdürü Hüseyin Kaya eşlik etti.

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