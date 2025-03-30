İstanbul Valisi Gül, polislerle bayramlaştı: Hep yanınızda olacağız

Vali Gül Ramazan Bayramı dolasıyla Bayrampaşa'daki Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nde, polislerle bir araya gelerek yemek yedi.
Yemeğin ardından konuşan Vali Gül, polislerin bayramını tebrik etti.
Vali Gül, "Sizlere teşekkür ediyorum hem genel itibarıyla gayretlerinizi, yaptıklarınızı biliyoruz hem de son izinsiz gösteriler başta olmak üzere verilen görevleri hakkıyla yerine getirdiğinize şahitlik ettik. Sizleri seviyoruz. Dirayetinizi, cesaretinizi, görevinize bağlılığınızı biliyoruz. İnşallah görev yaptığınız süre içerisinde hep yanınızda olacağız." ifadelerini kullandı.
Vali Gül'e Bayrampaşa Kaymakamı Abdullah Çiftçi, İl Emniyet Müdür Selami Yıldız ve Çevik Kuvvet Şube Müdürü Hüseyin Kaya eşlik etti.
Valimiz Davut Gül, İl Emniyet Müdürlüğü'nce düzenlenen bayramlaşma programına katıldı.— TC İstanbul Valiliği (@TC_istanbul) March 30, 2025
Emniyet personeli ve aileleriyle bayramlaşan Vali Gül'e ziyaretinde, İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız eşlik etti.@gul_davut#RamazanBayramı pic.twitter.com/A00zCeIUMv