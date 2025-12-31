İstanbul Valisi Gül: Şehrimizde hemşehrilerimizin huzur içince yeni yıla girmesi için bütün tedbirleri aldık

Uygulama noktasında alınan yılbaşı tedbirlerini denetleyen Gül, burada görev yapan polislerin yeni yılını kutladı.

Gül, kontrol noktasındaki vatandaşlara, basın mensuplarına ve görevlilere çikolata ikramında bulundu.

Gazetecilere açıklamada bulunan Vali Gül, bir senenin daha sonuna gelindiğini belirterek, bir sonraki yıl başta Gazze olmak üzere dünyada zulümlerin ortadan kalktığı bir sene yaşanması temennisinde bulundu.

İstanbulluların yeni yılını tebrik eden Gül, "Kamu görevlileri olarak şehrimizde hemşehrilerimizin huzur içince yeni yıla girmesi için bütün tedbirleri aldık. Emniyet, jandarma, sahil güvenlik, göç ekipleri başta olmak üzere bütün arkadaşlarımız şu an 7/24 sahadalar. Bu 15 Aralık'tan beri yoğunlaşarak bugüne kadar geldi. Hafta sonuna kadar da aynı tempoyla çalışmaya devam edeceğiz. 1661 denetim noktamız, 725 kara aracımız, 37 deniz unsurumuz var. 4 tane helikopterimiz, 50 bin 427 mesai arkadaşımızla birlikte hemşerilerimizin güvenliğini sağlamaya çalışıyoruz." diye konuştu.

Gül, kentteki bütün hastanelerin 7/24 sağlık hizmeti vermeye devam ettiğini, 340 istasyonda, 1304 sağlık personelinin 112 sağlık hizmetini vermeyi sürdürdüğünü kaydetti.

Benzer şekilde AFAD, AKOM, itfaiye ve zabıta ekiplerinin de çalışmalarına devam etiğine dikkati çeken Vali Gül, şunları kaydetti:

"Tarım İl Müdürlüğümüzün 813 personeli gıda denetimleri yapıyor. Ticaret İl Müdürlüğümüz 90 personelle fahiş fiyat başta olmak üzere, hemşerilerimizin yaşam kalitesini olumsuz etkileyecek her konuda denetimlerini yapıyorlar. Elektrik, su doğal gaz, haberleşme, kesinti ve arızalar başta olmak üzere nöbetçi arkadaşlarımız görevlerinin başında. Beklenen karla ilgili karla mücadele ekiplerimiz görevinin başında. Karayollarımız, büyükşehir ve ilçe belediyeleri trafiği açmayla ilgili çalışmalarına devam ediyor. Gürültüyle ilgili denetimlerimiz sabaha kadar devam edecek."

Kontrol noktasında durdurulan araçlardaki vatandaşlarla da bir süre sohbet eden Gül, trafik kurallarını hatırlattı.

İstanbul Valisi Davut Gül'e ziyaretinde, İl Jandarma Komutanı Korgeneral Yusuf Kenan Topcu, İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanı Tümamiral Serkan Tezel ile Vali Yardımcısı Nail Anlar da eşlik etti.