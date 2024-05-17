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  • İstanbul Valisi Gül, yapımı tamamlanan atölyelerin açılışını gerçekleştirdi
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İstanbul Valisi Gül, yapımı tamamlanan atölyelerin açılışını gerçekleştirdi

İstanbul Valisi Davut Gül, Kadıköy Anadolu Lisesi yerleşkesinde yapımı tamamlanan kütüphane, derslik ve atölyeleri açtı.

AA17 Mayıs 2024 Cuma 16:15 - Güncelleme:
İstanbul Valisi Gül, yapımı tamamlanan atölyelerin açılışını gerçekleştirdi
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Vali Gül, İstanbul Proje Koordinasyon Birimi (İPKB) ve hayırseverlerin desteğiyle desteğiyle yapılan 350 metrekare kütüphane, 3 bilişim atölyesi, 2 görsel sanatlar dersliği, 2 müzik dersliği ve teknoloji atölyesinin açılış törenine katıldı.

Kadıköy Kaymakamı Muhittin Pamuk, İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür, Kadıköy İlçe Milli Eğitim Müdürü Sadık Aslan, öğrenciler ve velilerin de katıldığı tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Vali Gül, törende yaptığı konuşmada, okulların fiziki imkanlardan ziyade velilerin, öğrencilerin, öğretmenlerin ve mezunların ilgisi, okul aile birliğinin meseleleri sahiplenmesiyle başarının ortaya çıktığını söyledi.

Kadıköy Anadolu Lisesi'nin 1955 yılında açıldığını ve 69 yıllık köklü bir geçmişi olduğunu belirten Gül, "Bu okulun çok güçlü mezunları var. Bilinen ve parmakla gösterilen bir okul. Her binanın olduğu gibi, bu binanın da bir ekonomik ömrü vardı. İstanbul'da deprem riski hepimizin gündeminde. Çocuklarımızın, öğretmenlerimizin, yavrularımızın güvenli bir şekilde eğitim alabilmeleri için valiliğimizin koordinasyonunda İstanbul Planlama Koordinasyon Birimi tarafından okulumuz tekrardan yeni binalarına kavuştu." dedi.

Okul Müdürü Ali Fuat Güney ise Anadolu'dan gelmiş 350 yatılı öğrenciyle, İstanbul'un her semtinden yakaladıkları büyük başarılarıyla okullarını tercih eden 692 gündüzlü öğrenciye, özlemini çektikleri bir eğitim ortamı sağlamanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.

Konuşmaların ardından Vali Davut Gül, atölyelerin yapımına katkı sunan hayırseverlere teşekkür plaketi sundu.

Daha sonra atölyeleri gezen Gül, 19 Mayıs'ta ilçede düzenlenen okçuluk etkinliğinde dereceye giren öğrencilere birincilik kupalarını verdi.

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