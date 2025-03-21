İSTANBUL 12°C / 3°C
Parçalı bulutlu, güneşli
21 Mart 2025 Cuma / 22 Ramazan 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    38,0149
  • EURO
    41,3942
  • ALTIN
    3707.6
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • İstanbul Valisi Gül yaralanan polisleri ziyaret etti
Güncel

İstanbul Valisi Gül yaralanan polisleri ziyaret etti

İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmasını protesto amacıyla Saraçhane'de düzenlenen izinsiz gösterilerde yaralanan polis memurlarını hastanede ziyaret etti.

AA21 Mart 2025 Cuma 10:45 - Güncelleme:
İstanbul Valisi Gül yaralanan polisleri ziyaret etti
ABONE OL

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Gül'ün Saraçhane'deki gösterilerde yaralanan polisleri tedavi gördükleri hastanede ziyaret ettiği belirtildi.

Açıklamada, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın, ziyaret sırasında Vali Gül'ü telefonla arayarak yaralı polisler hakkında bilgi aldığı ve "geçmiş olsun" dileklerini ilettiği kaydedildi.

Vali Gül'e ziyaretinde İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız'ın eşlik ettiği ifade edildi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.