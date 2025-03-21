İstanbul Valisi Gül yaralanan polisleri ziyaret etti

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Gül'ün Saraçhane'deki gösterilerde yaralanan polisleri tedavi gördükleri hastanede ziyaret ettiği belirtildi.
Açıklamada, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın, ziyaret sırasında Vali Gül'ü telefonla arayarak yaralı polisler hakkında bilgi aldığı ve "geçmiş olsun" dileklerini ilettiği kaydedildi.
Vali Gül'e ziyaretinde İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız'ın eşlik ettiği ifade edildi.
Valimiz Davut Gül, Saraçhane'deki gösterilerde yaralanan polis memurlarımızı tedavi gördükleri hastanede ziyaret etti.— TC İstanbul Valiliği (@TC_istanbul) March 21, 2025
İçişleri Bakanımız Sayın Ali Yerlikaya, Vali Gül'ü ziyaret sırasında telefonla arayarak polislerimize geçmiş olsun dileklerini iletti.
Vali Gül'e ziyaretinde,... pic.twitter.com/8o0Lxb4yUN