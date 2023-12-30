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İstanbul Valisi Gül yılbaşı tedbirlerini açıkladı

İstanbul'da alınan yılbaşı tedbirleriyle ilgili açıklama yapan İstanbul Valisi Davut Gül, 'Yılbaşına özgü olarak İstanbul Emniyet Müdürlüğümüz 814 noktada 4 bin 313 ekip, 3 helikopter, 9 deniz botu olmak üzere toplam 55 bin 556 personelle görev yapacak.' dedi.

30 Aralık 2023 Cumartesi 10:06 - Güncelleme:
İstanbul Valisi Gül yılbaşı tedbirlerini açıkladı
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İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul'da alınan yılbaşı tedbirleriyle ilgili açıklama yaptı.

Vali Gül'ün açıklamalarından satır başları şöyle:

* Yılbaşına özgü olarak İstanbul Emniyet Müdürlüğümüz 814 noktada 4 bin 313 ekip, 3 helikopter, 9 deniz botu olmak üzere toplam 55 bin 556 personelle görev yapacak.

* Gürültü başta olmak üzere trafiği aksatacak etkinliklerin yapılmaması. Küçük grupların taşkınlık yaptığını biliyoruz bunlara asla müsamaha gösterilmeyecek.

* Ticaret İl Müdürlüğümüzün koordinesinde diğer kurumların da desteğiyle fahiş fiyatla ilgili arkadaşlarımız tatil döneminde daha yüksek oranda denetimlerine devam edecekler.

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