İstanbul Valisi Gül yılbaşı tedbirlerini açıkladı

İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul'da alınan yılbaşı tedbirleriyle ilgili açıklama yaptı.

* Yılbaşına özgü olarak İstanbul Emniyet Müdürlüğümüz 814 noktada 4 bin 313 ekip, 3 helikopter, 9 deniz botu olmak üzere toplam 55 bin 556 personelle görev yapacak.

* Gürültü başta olmak üzere trafiği aksatacak etkinliklerin yapılmaması. Küçük grupların taşkınlık yaptığını biliyoruz bunlara asla müsamaha gösterilmeyecek.

* Ticaret İl Müdürlüğümüzün koordinesinde diğer kurumların da desteğiyle fahiş fiyatla ilgili arkadaşlarımız tatil döneminde daha yüksek oranda denetimlerine devam edecekler.