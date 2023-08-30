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İstanbul Valisi Gül, Zafer Bayramı tebriklerini kabul etti

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 101. yıl dönümünde, İstanbul Valiliği'nde tören düzenlendi. Törende İstanbul Valisi Davut Gül Zafer Bayramı nedeniyle askeri ve sivil görevlilerin tebriklerini kabul etti.

30 Ağustos 2023 Çarşamba 15:20 - Güncelleme:
İstanbul Valisi Gül, Zafer Bayramı tebriklerini kabul etti
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30 Ağustos Zafer Bayramı Tebrikleri Kabul Töreni İstanbul Valiliği'nde gerçekleştirildi. Törene; İstanbul Valisi Davut Gül, 1. Ordu ve İstanbul Garnizon Komutanı Orgeneral Ali Sivri ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu katıldı.

Valilikte düzenlenen törene; askerî erkan, adli ve idari yargı temsilcileri, mülki idari amirleri, ilçe kaymakamları, ilçe belediye başkanları, dini liderler, siyasi parti temsilcileri, kamu kurum ve kuruluşları il müdürleri ve başkanları, başkonsoloslar, şehit yakınları ve gaziler, meslek odalarının temsilcileri, uluslararası kuruluşların temsilcileri, kamu yararına çalışan dernek başkanları ile basın mensupları da katıldı. Vali Gül, katılımcıların Zafer bayramı kutlamalarını kabul etti.

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