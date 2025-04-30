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  • İstanbul Valisi Gül'den 1 Mayıs uyarısı: Yasa dışı çağrılara itibar etmeyiniz
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İstanbul Valisi Gül'den 1 Mayıs uyarısı: Yasa dışı çağrılara itibar etmeyiniz

İstanbul Valisi Davut Gül, Taksim'e çıkma çağrılarının bir kutlama talebinden öte, açıkça güvenlik güçleriyle çatışma ortamı oluşturmayı amaçlayan provokatif girişimler olduğunu belirterek, 'Sevgili vatandaşlarımızdan beklentimiz açıktır. Lütfen, kamu düzenini bozabilecek yasa dışı çağrılara itibar etmeyiniz.' dedi.

AA30 Nisan 2025 Çarşamba 22:15 - Güncelleme:
İstanbul Valisi Gül'den 1 Mayıs uyarısı: Yasa dışı çağrılara itibar etmeyiniz
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Gül, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kapsamında, iki ayrı konfederasyonun Kadıköy ve Kartal ilçelerinde düzenleyeceği etkinliklere, ilgili mevzuat çerçevesinde izin verildiğini belirtti.

Ancak, Beyoğlu, Beşiktaş, Şişli ve Fatih ilçelerinde, vatandaşların güvenliği ve kamu düzeninin korunması amacıyla toplantı ve gösteri yasağı kararı alındığını vurgulayan Gül, şunları kaydetti:

"Taksim'e çıkma çağrıları, bir kutlama talebinden öte, açıkça güvenlik güçleriyle çatışma ortamı oluşturmayı amaçlayan provokatif girişimlerdir. Sevgili vatandaşlarımızdan beklentimiz açıktır. Lütfen, kamu düzenini bozabilecek yasa dışı çağrılara itibar etmeyiniz."

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