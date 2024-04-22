İstanbul Valisi Gül'den 23 Nisan mesajı: Türkiye Yüzyılı'nı ve dünyanın geleceğini sizler şekillendireceksiniz

Gül, mesajında, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluş yıl dönümünde ülkenin ve dünyanın tüm çocuklarının Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı en samimi duygularıyla tebrik ettiğini belirtti.

23 Nisan 1920'nin milli iradenin üzerinde bir güç tanınmadığının bütün dünyaya ilan edildiği gün, necip milletin şanlı tarihindeki dönüm noktalarından biri olduğunu belirten Gül, o gün dualarla, tekbirlerle açılan Büyük Millet Meclisi'nin milletin ve devletin hürriyet mücadelesinin karargahı olduğunu aktardı.

Gül, aziz milletin, Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün emrinde, kendine biçilen kefeni yırtıp attığını, tarihin gördüğü en destansı Kurtuluş Mücadelesi'ni verdiğini, kanıyla canıyla bir ülkeyi yeniden var ettiğini vurguladı.

Vali Gül, mesajında şunları kaydetti:

"Bugün birliğimizin, beraberliğimizin, millet oluşumuzun nişanesi, milli irademizin kalbi Gazi Meclisimiz 104 yaşında. Bugün, yarınımız olan her bir çocuğumuzun sevinci, umudu, gururu 104 yaşında. Bugün çocuklarımız için, hepimiz için bir onur, bir coşku günü. En önemli gayemiz, dünyayı çocukların masumiyetiyle güzelleştirmek, hayalleriyle süslemek, umutlarıyla yeşertmek. Onlara gözyaşlarıyla ıslanmamış bir dünya bırakmak. Bu varlığa kast edenlere fırsat vermeden mazlum coğrafyalardaki yaraları sarmak, acıları dindirmek ve çocukları yeniden güldürmek. Her 23 Nisan'da bütün çocukları korumak için verdiğimiz bu sözü yineliyor, geleceğe çok daha güçlü adımlarla yürüyoruz."

- "TÜRKİYE YÜZYILI'NI VE DÜNYANIN GELECEĞİNİ SİZLER ŞEKİLLENDİRECEKSİNİZ"

Mesajında çocuklara seslenen Gül, "Sizler gözlerimizin aydınlığı, sevginin ve mutluluğun değerini hatırlatan en güzel hediyesiniz. Gözlerinizdeki ışık ve kalplerinizdeki umut, İstanbul'umuzun, Türkiye'mizin, hepimizin en büyük ilham kaynağı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ifade ettikleri gibi, 'Sizler geleceğimizin güvencesi, yaşama sevincimizsiniz. Sizlerden çok şey bekliyoruz.' Türkiye Yüzyılı'nı ve dünyanın geleceğini sizler şekillendireceksiniz. Tüm insanlığın yararına olan projelere imzalar atacak, dünyamızı daha yaşanır kılacaksınız." ifadelerini kullandı.

Gül, bu vesileyle başta Cumhuriyetin banisi Başkumandan Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere İstiklal Savaşı kahramanlarını, milletin gönlünde ölümsüzleşen şehit ve gazileri rahmet, şükran ve minnetle andığını belirterek, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı.

