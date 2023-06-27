İstanbul Valisi Gül'den ''Ambulanslara yol verelim'' paylaşımı

Gül, Twitter hesabındaki paylaşımında, Maltepe D-100 kara yolunda ambulansa yol vermeyen 3 sürücüye uygulanan 12 bin 210 lira tutarındaki para cezasını hatırlattı.

Konvoydaki bir araç sürücüsü hakkında adli işlem başlatıldığını belirten Gül, "Zamanla yarışan ambulanslarımıza yol verelim." ifadelerini kullandı.

Maltepe D-100 Karayolu'nda ambulansa yol vermeyen düğün konvoyundaki 3 sürücüye 12 bin 210 TL İdari Para Cezası verildi.



Konvoydaki bir araç sürücüsü hakkında adli işlem başlatıldı.



Zamanla yarışan ambulanslarımıza yol verelim.. — Davut GÜL (@gul_davut) June 27, 2023

113 KİŞİNİN GÖZALTINA ALINMIŞTI

İstanbul Valisi Davut Gül, Taksim ve çevresinde yapılan eylemlerde 113 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

Vali Gül, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Milli geleceğimiz, aile kurumunu milli ve manevi değerlerimizle yaşatmaya bağlıdır. Aile kurumunu zayıflatacak hiç bir etkinliğe müsaade etmeyeceğiz. Propaganda yapmak maksadıyla eylem yapan 113 kişi gözaltına alındı. Eleştirmek için bile olsa lütfen eylemlerini paylaşmayınız." ifadelerine yer verdi.