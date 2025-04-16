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  • İstanbul Valisi Gül'den eylemci gençlere uyarı: Sizi polisle karşı karşıya getirmeyi amaçlıyorlar
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İstanbul Valisi Gül'den eylemci gençlere uyarı: Sizi polisle karşı karşıya getirmeyi amaçlıyorlar

Muhalefet partilerinin 'sokak' çağrısı sonrası polisle karşı karşıya gelen gençleri uyaran İstanbul Valisi Davut Gül, 'Bazı provokatörler, sizi yasa dışı eylemlere sürükleyerek polisle karşı karşıya getirmeyi ve hayallerinizi çalmayı amaçlamaktadır.' ifadelerini kullandı.

HABER MERKEZİ16 Nisan 2025 Çarşamba 08:00 - Güncelleme:
İstanbul Valisi Gül'den eylemci gençlere uyarı: Sizi polisle karşı karşıya getirmeyi amaçlıyorlar
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Ekrem İmamoğlu'nun İBB'ye yönelik terör ve yolsuzluk soruşturmasında tutuklanması sonrası, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 'sokak' çağrısı yapmıştı.

Çoğunluğu genç olan 300'ü aşkın kişi tutuklanmış, büyük bir kısmı görülen ilk dava sonrası serbest bırakılmıştı.

Gözünü şimdi de liselere diken CHP yandaşı sendikalar Eğitim-Sen ve Eğitim-İş, "proje okullar"daki rutin öğretmen rotasyonlarına "sürgün" diyerek öğrencileri kışkırtmaya çalışmıştı.

Bu algılarla bazı liselerde öğrenciler organize olarak eylemlerde bulunmuştu.

İstanbul Valisi Davut Gül, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak gençlere uyarılarda bulundu.

"PROVOKATÖRLER SİZİ POLİSLE KARŞI KARŞIYA GETİRMEYİ AMAÇLIYOR"

"Sevgili Öğrencilerimiz, Güvenliğiniz ve geleceğiniz her şeyden önemlidir." diyen Vali Gül, "Bazı provokatörler, sizi yasa dışı eylemlere sürükleyerek polisle karşı karşıya getirmeyi ve hayallerinizi çalmayı amaçlamaktadır." dedi.

Paylaşımının devamında bu tür provokasyonlara karşı dikkatli olunması çağrısı yapan Vali Gül, "Yüreğimiz, bir gencin eğitim yerine sokakta tehlikeye atılmasına asla razı olmaz. Sizi korumak bizim sorumluluğumuzdur. Lütfen sizi kışkırtan siyasal ve sosyal gruplara mesafeli durun. Unutmayın, bu tür gruplar kendi menfaatleri için sizi kullanmak isteyebilirler. Keşke dememek için dikkatli olun" ifadelerini kullandı.

3 ilde organize provokasyon
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