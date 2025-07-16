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İstanbul Valisi Gül'den 'LGS' açıklaması: Bu, öğrencilerimizin tamamen alın teri

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavda tam puan alan 163 öğrenciyi ödüllendiren İstanbul Valisi Davut Gül, 'Basında, sosyal medyada zaman zaman konuşuluyor, tartışılıyor 'Bu çocuklar kim, bu çocuklar hangi okulda, hangi ilçede?' Bu çocuklar, bu gördüğünüz çocuklar. Bu, öğrencilerimizin tamamen alın teri, hak ettikleri bir başarıdır. Dolayısıyla bunu gündemde tutmak çocuklarımıza, öğretmenlerimize ve velilerimize büyük bir haksızlık olur' dedi.

AA16 Temmuz 2025 Çarşamba 21:53 - Güncelleme:
İstanbul Valisi Gül'den 'LGS' açıklaması: Bu, öğrencilerimizin tamamen alın teri
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Valiliğin bahçesinde, kent genelinde LGS sınavından 500 tam puan alan öğrenciler, veliler, okul idarecileri ile kaymakamlar ve milli eğitim müdürlerinin katılımıyla "Türkiye Yüzyılı Çocukları 2025 LGS Birincileri" programı düzenlendi.

Etkinlikte konuşan Vali Gül, öğrencilerin LGS sınavında gösterdikleri başarıyla İstanbul'a anlamlı bir güzellik yaşattıkları söyledi.

Gül, İstanbul'da bu yıl 163 öğrencinin 500 tam puan aldığını, bu başarıyı yakalayan öğrencilerin 109 okul ve 32 ilçede eğitim aldıklarını kaydetti.

"ÖĞRETMENLERİMİZE VE VELİLERİMİZE BÜYÜK BİR HAKSIZLIK OLUR"

Anne-babalar ile eğitimcilerin emeklerine değinen Gül, şöyle devam etti:

"Basında, sosyal medyada zaman zaman konuşuluyor, tartışılıyor 'Bu çocuklar kim, bu çocuklar hangi okulda, hangi ilçede?' Bu çocuklar, bu gördüğünüz çocuklar. Bu, öğrencilerimizin tamamen alın teri, hak ettikleri bir başarıdır. Dolayısıyla bunu gündemde tutmak çocuklarımıza, öğretmenlerimize ve velilerimize büyük bir haksızlık olur. Burada 109 farklı okuldan 500 tam puan alan öğrencimiz var. 39 ilçemizden 32 tanesinden 500 tam puan alan öğrencimiz var. Dolayısıyla gizlisi saklısı yok. Kimlerin başardığı belli. Herkesin öğretmenlerimizin, öğrencilerimizin ve daha da önemlisi velilerimizin emeğine saygı göstermesi lazım. Burada izaha muhtaç bir durum yok. Biz de bu çocuklarımızı eğitim hayatları boyunca desteklemeye devam edeceğiz."

Sınavda dereceye giren öğrencilerin tamamına destek olacaklarını kaydeden Gül, "İstanbul Çocukları Vakfı olarak son iki senede yaptığımız gibi bu sene de 500 tam puan alan İstanbul'daki öğrencilerimize ve başka illerden olup İstanbul'u tercih edecek öğrencilerimize burs vermeye devam edeceğiz. Geçen sene beşer bin lira aylık burs veriyorduk. Bu sene bunu güncelleyeceğiz. 4 sene boyunca bu bursu almaya devam edecekler." diye konuştu.

Vali Gül, AJet'in Anadolu'dan İstanbul'a gelen öğrencilere yılda 4 uçak bileti verdiğini, aynı şekilde İstanbul'daki öğrencilere de Anadolu'yu tanımaları için yılda 4 uçak bileti sağlanacağını söyledi.

Türkiye'nin 15 Temmuz gibi bir ihaneti yaşadığını vurgulayan Gül, "9 sene önce çok acı tecrübeler yaşadık. İnsan kaynağımız başta olmak üzere bu ülkenin kaynaklarını bir şekilde çalan bir suç örgütü, bunu devlet, millet aleyhinde kullanmak istedi. Sizin çocuklarınızın hiçbir şeye muhtaç olmaması için devlet ve millet olarak yanlarında olmak istiyoruz." diye konuştu.

"BU ÇOCUKLARIMIZIN BAŞARILARI YENİ BAŞLIYOR"

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür de öğrencilerin sevincini paylaşmanın mutluluğunu yaşadıklarını kaydetti.

LGS kapsamındaki merkezi sınava İstanbul'dan bu yıl 188 bin öğrencinin katıldığını belirten Yentür, öğrencileri başarılarından dolayı tebrik etti.

Yentür, "Biz öğrencilerimizi sadece puanlarıyla ya da yaptıkları netlerle değerlendirmiyoruz. Sosyal, kültürel, sportif ve en önemlisi insani değerleriyle; merhametleri, şefkatleri, bu ülkeye bağlılıkları ve insanlık adına yapacakları güzel çalışmalarla her biri bizim yarınımız, ülkemizin geleceğidir." dedi.

Türkiye'nin fen bilimlerinde OECD ülkeleri arasında ikinci sıraya yükseldiğini ve Avrupa'da birinci sırada olduğunu belirten Yentür, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hani diyorlar ya bu zor sınavdan nasıl bu kadar birinci çıktı? Bu çocuklarımızın başarıları yeni başlıyor. Nice dünya birincileri çıkacak. Bunlara yürekten inanıyoruz. Çağ açmış kapatmış bir ülkenin evladı olarak matematik okuryazarlığında Türkiye 2023'te 15. sıradan 8. sıraya yükseldi. OECD ülkeleri arasında en çok puanını yükselten ülke Türkiye. O yüzden yarınlarımız bugünden çok daha güzel olacak. Mevlana'nın dediği gibi bir ayağı bu ülkenin topraklarında sabit, diğer ayağıyla bütün dünyanın entelektüel birikimine sahip, araştıran, geliştiren, dönüştüren bir nesli hep beraber inşa ediyoruz. Bu başarımız, coşkumuz, mutluluğumuz tüm insanlık için daim olsun."

Konuşmaların ardından Vali Gül ve İl Milli Eğitim Müdürü Yentür, öğrencilere hediyelerini ve teşekkür belgelerini verdi.

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