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İstanbul'da motosiklet ve motokuryelerin trafiğe çıkma kısıtlaması yarın sona erecek

İstanbul Valisi Davut Gül, olumsuz hava koşulları nedeniyle uygulanan her türlü motosiklet ve motokuryelere yönelik trafiğe çıkma kısıtlamasının, yapılan değerlendirmeler sonucunda yarın saat 08.00 itibarıyla kaldırılacağını duyurdu.

AA22 Şubat 2025 Cumartesi 12:53 - Güncelleme:
İstanbul'da motosiklet ve motokuryelerin trafiğe çıkma kısıtlaması yarın sona erecek
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Gül, kentte aralıklarla etkisini sürdüren kar yağışıyla ilgili tedbirlere ilişkin, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Vali Gül, paylaşımında, "Olumsuz hava koşulları nedeniyle uygulanan her türlü motosiklet ve motokurye araçlarına yönelik trafiğe çıkma kısıtlaması, yapılan değerlendirmeler sonucunda 23 Şubat Pazar günü saat 08.00 itibarıyla kaldırılmıştır. Sürücülerimizin güvenli bir şekilde seyahat edebilmeleri için trafik kurallarına ve hava koşullarına uygun şekilde hareket etmeleri önem arz etmektedir." ifadelerine yer verdi.

  • Davut Gül
  • motokurye

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