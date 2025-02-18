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  • İstanbul Valisi Gül'den 'olumsuz hava koşulları' uyarısı: Zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmayın
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İstanbul Valisi Gül'den 'olumsuz hava koşulları' uyarısı: Zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmayın

İstanbul Valisi Davut Gül, 19-21 Şubat tarihleri arasında beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle vatandaşlara uyarıda bulunarak, 'Zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmayın' dedi.

18 Şubat 2025 Salı 21:07 - Güncelleme:
İstanbul Valisi Gül'den 'olumsuz hava koşulları' uyarısı: Zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmayın
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İstanbul Valisi Davut Gül, resmi X sosyal medya hesabı üzerinden İstanbul'da etkili olması beklenen kar yağışına karşı uyarıda bulundu.

Vali Gül, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

Meteoroloji Genel Müdürlüğü değerlendirmelerine göre, 19-21 Şubat 2025 tarihleri arasında olumsuz hava koşulları beklenmektedir.

Zorunlu olmadıkça trafiğe çıkılmaması,

Araçlarda kış lastiği kullanılması,

Buzlanma ve don olaylarına karşı tedbir alınması,

Toplu taşıma araçlarının tercih edilmesi önem arz etmektedir.

Resmî duyurular için İstanbul Valiliği, Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve ilgili kurumların açıklamaları takip edilmelidir.

  • İstanbul Valisi
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