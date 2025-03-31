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İstanbul Valisi Gül'den Şehit Yıldırım'ın ailesine anlamlı ziyaret

İstanbul Valisi Davut Gül, Ramazan Bayramı dolayısıyla Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi'ni ziyaret edip, şehit Emniyet Amiri Kadir Yıldırım'ın ailesine misafir oldu.

AA31 Mart 2025 Pazartesi 22:44 - Güncelleme:
İstanbul Valisi Gül'den Şehit Yıldırım'ın ailesine anlamlı ziyaret
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Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Gül, bayramın 2. gününde Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi'ne gitti.

Doktorların ve sağlık çalışanlarının bayramını kutlayan Gül, hastalar ve yakınlarına geçmiş olsun dileklerini iletti.

İstanbul Valisi Gül, 10 Aralık 2016'da Beşiktaş'ta yapılan terör saldırısında şehit olan Emniyet Amiri Kadir Yıldırım'ın ailesine de misafir oldu. Aileyle bayramlaşan ve taziye dileklerini ileten Gül'ün ziyaretlerinde Kadıköy Kaymakamı Muhittin Pamuk eşlik etti.

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