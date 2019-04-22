Vali Yerlikaya: 18 bina ve çevresinde risk analizi yapılacak
Kağıthane'de çöken binayla ilgili olarak İstanbul Valisi Ali Yerlikaya açıklama yaptı.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Kağıthane'de çöken binayla ilgili açıklama yapıyor. Yerlikaya, Yahya Kemal Mahallesi'nde 18 bina ve çevresinde risk analizi yapılacağını söyledi.
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