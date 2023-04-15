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İstanbul Valisi Yerlikaya, şehit ailesinin evinde oruç açtı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 2019'da Şırnak'ın İdil ilçesinde şehit olan Jandarma Astsubay Üstçavuş Esma Çevik'in ailesiyle orucunu açtı.

AA15 Nisan 2023 Cumartesi 00:46 - Güncelleme:
İstanbul Valisi Yerlikaya, şehit ailesinin evinde oruç açtı
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Vali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu akşam iftarımızı, kahraman şehidimiz Esma Çevik'in kıymetli ailesiyle birlikte yaptık. Başta şehidimizin biricik yeğeni Derin olmak üzere kahraman Mehmetçiğimizin ailesine gösterdikleri ev sahipliği için teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Yerlikaya, paylaşımında ziyaretten fotoğraflara da yer verdi.

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