19 Nisan 2026 Pazar / 3 Zilkade 1447
  • İstanbul ve Adana'da silah operasyonu: 5 kaçakçı yakalandı
Güncel

İstanbul ve Adana'da silah operasyonu: 5 kaçakçı yakalandı

Jandarma Genel Komutanlığı, silah kaçakçılarına yönelik İstanbul ve Adana'da düzenlenen operasyonlarda 5 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

AA19 Nisan 2026 Pazar 09:05
Jandarma Genel Komutanlığından yapılan açıklamada, İstanbul Gaziosmanpaşa ve Adana Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı KOM ve Asayiş Daire Başkanlıkları koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında 5 şüphelinin yakalandığı, 1107 ruhsatsız tabanca ve çok sayıda tabanca parçasının ele geçirildiği belirtildi.

Açıklamada, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 1021 ruhsatsız tabanca, 1264 tabanca yapımında kullanılan muhtelif tabanca parçası, Adana İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince de 86 ruhsatsız tabanca, 276 kurusıkı tabanca, 388 tabanca yapımında kullanılan muhtelif tabanca parçası, 23 tabanca şarjörüne el konulduğu kaydedildi.

  • silah kaçakçılığı
  • operasyon
  • şüpheli yakalama

