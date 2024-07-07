İstanbul ve Ankara'daki berber ve kuaförler pazar günleri kapalı olacak. Düğünü olanlar ise çözüm arıyor.

Ticaret Bakanlığı, sektör paydaşları tarafından iletilen talep ve önerileri değerlendirerek berber, kuaför ve güzellik salonlarının ülke genelinde haftanın bir günü kapalı olmasına karar vermişti. Söz konusu uygulama 1 Temmuz itibarıyla yürürlüğe girerken valilikler tarafından belirlenen günlerde kapalı olmadığı tespit edilen işletmelere, idari yaptırım uygulanacağı duyurulmuştu.

PAZAR KAPALI OLACAK

İstanbul Berberler Odası Başkanı Şükrü Akyüz, İstanbul'da bulunan berberlerin pazar günleri kapalı olacağını söyledi. Akyüz, "Esnafımıza yaptığımız anket sonucunda berberlerimizin yüzde 93'ü hafta tatilinin pazar olmasını istedi" derken, Ankara Berberler Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Sezayi Kara ise, "Aslında çoğu berber pazar günler kapatıyordu ancak herkes bu kurala uymayınca kapatanlar da açmak zorunda kalabiliyordu. Bakanlığın düzenlemesiyle haksız rekabet ortadan kalmış oldu" diye konuştu.

Pazar günü tatil kararını berber, kuaför ve müşteriler Akşam Gazetesi'ne değerlendirdi.



Esnafın ve vatandaşların görüşleri şu şekilde:

'GELİN SAÇI YAPIP, KAPATACAĞIZ'

Kuaför salonu sahibi Murat Öztürk, "Bu kararı destekliyorum. Normalde cumartesi günü kuaförlerde daha çok yoğunluk oluyor. Kuaför çalışanlarından her gün 3-4 kişi izinli oluyor. Her gün ayrı ayrı izin kullanmak yerine pazar günü izin yapılması çok doğru ve yerinde bir karar" dedi.

Evli ama eşleriyle aynı gün izin yapamayan çok arkadaşının olduğun söyleyen Öztürk, "Kuaförler en azından hafta sonu aileleri geçirir. Evli arkadaşımız çok. Eşini görmeyen personelim var. Onlar için avantajdır. Pandemide bunun örneği yaşamıştık, hafta sonu kapalıydı. Belediyeye gidip izin alıyorduk. Pazar günü düğünü olanlar için belediyeden izin alırız. Gelinin saçını yaptıktan sonra tekrar kapatırız. Pazar düğünleri için eczaneler gibi nöbetçi kuaförler olabilir" dedi.

Erkek kuaförü Özgür Keser de kararı destekleyerek, "Pazar günleri ailemle vakit geçirmek istiyorum. Alınan kararı destekliyor ve onaylıyorum" diye konuştu.

'YOĞUNLUKTA İZİN ALMAKLA UĞRAŞMAYALIM'

Kuaför Rahşan Özer, "Bu karar yerinde bir karar değildir. Pazar günü en yoğun günümüz. 5 gün çalışan müşterilerim hafta sonunu özellikle de pazarı tercih ediyor. Pazar günü, düğün, nişan, kına gibi randevularımız oluyor. Zaten yoğunuz bir de kağıt ve izin işleriyle uğraşmayalım" diye konuştu.

'DÜĞÜNLERİ HAFTA İÇİ Mİ YAPALIM?'

Saçını yaptıran müşterilerden ev hanımı Sibel Akyürek, "Oğlumun özel günü için kuaföre gidemeyecek miyim? Düğünleri herkesin çalıştığı hafta içi mi yapalım? Bu kararı onaylamıyorum" dedi. Seher Özalp ise, "Haftanın 5 günü çalışıyorum. Pazar günleri kuaförlerin kapalı olduğunu bilmem iyi oldu. Planlamamı ona göre yaparım. Bu karar önemli ve uygulanmalı" dedi.