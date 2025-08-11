İSTANBUL 32°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
11 Ağustos 2025 Pazartesi / 17 Safer 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    40,6983
  • EURO
    47,2911
  • ALTIN
    4390.63
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • İstanbul ve Balıkesir depremini tahmin etmişti! Şener Üşümezsoy: Paniğe gerek yok
Güncel

İstanbul ve Balıkesir depremini tahmin etmişti! Şener Üşümezsoy: Paniğe gerek yok

Balıkesir'de dün gerçekleşen 6.1 büyüklüğündeki depremin ardından gözler yeniden İstanbul'a çevrildi. Deprem Bilimci Prof. Dr. Şener Üşümezsoy 24 TV'ye meydana gelen depremlere ilişkin açıklamalarda bulunarak, 'Paniğe gerek yok. Bir daha da kırılacak fay hattı yok. Olsaydı Avcılar'da, Adalar'da olurdu.' açıklamalarında bulundu.

HABER MERKEZİ11 Ağustos 2025 Pazartesi 16:27 - Güncelleme:
İstanbul ve Balıkesir depremini tahmin etmişti! Şener Üşümezsoy: Paniğe gerek yok
ABONE OL
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 6,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin ardından İstanbul'da beklenen deprem yeniden gündeme geldi.

Balıkesir'de meydana gelen depremi önceden tahmin eden, aylar önce uyarıda bulunan Deprem Bilimci Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, 24 TV'ye Ege'deki fay hareketliliğini değerlendirerek, Akhisar-Bigadiç fay hattının aktif olmadığını vurguladı.

"BÖLGE DİLİM DİLİM KESİLMİŞ BİR YAPIYA SAHİP"

Menderes Masifi'nde 1999 depremi öncesinde yürüttükleri bir projeden bahseden Üşümezsoy, "Menderes Masifi, Anadolu kabuğunun 15 kilometre altında yer alıyordu. Gerilme devam edince önce Simav'da, ardından Gediz ve Menderes'te kırılmalar yaşandı. Bölge dilim dilim kesilmiş bir yapıya sahip." dedi.

"SINDIRGI'DA DAHA ÖNCE KIRILMAMIŞ BİR KESİM OLUŞTU"

Tarihi depremleri hatırlatan Üşümezsoy, "Gediz'de 1970 yılında 7,1'lik, Demirci'de 1969'da 6,4'lük, Simav'da ise 2011'de önemli depremler yaşandı. Simav'daki depremler olduğu zaman fayın kırılacağının işaretiydi. Sındırgı'da daha önce kırılmamış bir kesim oluştu." ifadelerini kullandı.

"AZ KIRILMIŞ KESİMLER ARTÇI DEPREMLER ÜRETİR"

Akhisar-Bigadiç fay hattına ilişkin endişelere de değinen Üşümezsoy, "O hat aktif faylardan biri değil. Bir fay kırıldığında, üzerinde daha az kırılmış kesimler artçı depremler üretir." diyerek paniğe gerek olmadığını vurguladı.

"BİR DAHA DA KIRILACAK FAY HATTI YOK"

35 km'lik bir fay kırıldığını hatırlatan Üşümezsoy "Bir daha da kırılacak fay hattı yok. Olsaydı Avcılar'da, Adalar'da olurdu." dedi.

  • deprem
  • Istanbul
  • prof. Dr. Şener Üşümezsoy

ÖNERİLEN VİDEO

Akıncı TİHA'dan hedefe tam isabet!

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.