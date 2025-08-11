Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 6,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin ardından İstanbul'da beklenen deprem yeniden gündeme geldi.

Balıkesir'de meydana gelen depremi önceden tahmin eden, aylar önce uyarıda bulunan Deprem Bilimci Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, 24 TV'ye Ege'deki fay hareketliliğini değerlendirerek, Akhisar-Bigadiç fay hattının aktif olmadığını vurguladı.

Menderes Masifi'nde 1999 depremi öncesinde yürüttükleri bir projeden bahseden Üşümezsoy, "Menderes Masifi, Anadolu kabuğunun 15 kilometre altında yer alıyordu. Gerilme devam edince önce Simav'da, ardından Gediz ve Menderes'te kırılmalar yaşandı. Bölge dilim dilim kesilmiş bir yapıya sahip." dedi.

Tarihi depremleri hatırlatan Üşümezsoy, "Gediz'de 1970 yılında 7,1'lik, Demirci'de 1969'da 6,4'lük, Simav'da ise 2011'de önemli depremler yaşandı. Simav'daki depremler olduğu zaman fayın kırılacağının işaretiydi. Sındırgı'da daha önce kırılmamış bir kesim oluştu." ifadelerini kullandı.

Akhisar-Bigadiç fay hattına ilişkin endişelere de değinen Üşümezsoy, "O hat aktif faylardan biri değil. Bir fay kırıldığında, üzerinde daha az kırılmış kesimler artçı depremler üretir." diyerek paniğe gerek olmadığını vurguladı.

35 km'lik bir fay kırıldığını hatırlatan Üşümezsoy "Bir daha da kırılacak fay hattı yok. Olsaydı Avcılar'da, Adalar'da olurdu." dedi.