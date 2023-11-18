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İstanbul ve İzmir'de değişmeyen manzara! Yine sınıfta kaldılar

Meteoroloji, günler öncesinden uyardı. Herkesi tedbir almaya çağırdı. Ancak CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde manzara yine aynıydı... Sabah saatlerinden itibaren etkisini artıran sağanak nedeniyle cadde ve yolları su bastı. Araçları suya gömülen sürücüler, kontak kapattı. Öte yandan İstanbul'da da aynı manzara vardı. Sürücüler sağanak nedeniyle göle dönen yollarda güçlükle ilerlemeye çalıştı.

18 Kasım 2023 Cumartesi 14:33 - Güncelleme:
İstanbul ve İzmir'de değişmeyen manzara! Yine sınıfta kaldılar
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, günler öncesinden uyardı... Ancak CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi bir kez daha sınıfta kaldı.

İZMİR'DE SAĞANAK SONRASI SU BASKINLARI YAŞANDI

Uzmanların uyardığı sağanak yağış, sabah saatlerinden itibaren İzmir'de etkisini artırdı. Yollar bir anda göle döndü ev ve iş yerlerini su bastı.

Konak'ta yollar göle dönerken trafikte sürücüler zor anlar yaşadı.

Uyarılara rağmen hiçbir tedbir almayan CHP'li belediyeye ise büyük bir tepki vardı.

İŞ YERLERİNİ SU BASTI

Kordonboyu'ndaki bir kafenin çalışanları, içeriye dolan yağmur sularını kendi imkanlarıyla tahliye etmeye çalıştı.

Sabah'ın haberine göre, İş yeri çalışanlarından Emre Ayaz, "Dükkanın her tarafına su doldu. Her yer göl gibi oldu. Dükkandaki her şey sırılsıklam. Alsancak'ın kaderi bu. Hem biz hem de müşterilerimiz mağdur oldu" diye dert yandı.

Göle dönen yolda ilerleyemeyen sürücüler, kontak kapattı.

Şiddetli sağanak nedeniyle toplu taşıma araçları bile sefer yapamadı. Vatandaşlar, işe geç kaldı.

Öte yandan yağışların yağmurun, akşam saatlerinde etkisini kaybetmesinin beklendiği vurgulandı.

İSTANBUL'DA DA MANZARA AYNI

Sabah saatlerinden itibaren sağanak yağışın etkili olduğu İstanbul'da da benzer manzara vardı.

Şiddetli yağış nedeniyle yollar göle dönerken araçlar trafikte ilerlemekte zorlandı. Özellikle motosikletli kuryeler, zor anlar yaşadı.

İstanbul Bakırköy'de Kennedy Caddesi'nde bulunan alt geçitte sağanak sonrası su birikintisi oluştu.

İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren etkili olan yağmur, su baskınlarına yol açtı. Sarıyer Ayazağa'da biriken su nedeniyle araçlar güçlükle ilerledi.

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