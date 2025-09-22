İSTANBUL °C / °C
İstanbul ve İzmir'de hissedildi! 5 büyüklüğündeki Balıkesir depremi kamerada

Balıkesir'de gece saatlerinde Sındırgı merkezli meydana gelen 5.0 büyüklüğündeki deprem güvenlik kameralarına yansıdı. Öte yandan Sındırgı'da meydana gelen deprem İzmir ve İstanbul'da hissedilmişti.

22 Eylül 2025 Pazartesi 09:47
İstanbul ve İzmir'de hissedildi! 5 büyüklüğündeki Balıkesir depremi kamerada
Sındırgı'da Sinandede merkezli meydana gelen 5.0 büyüklüğündeki deprem Sındırgı'da faaliyet gösteren bir eczanenin güvenlik kamerasına yansıdı. Yerin 7 kilometre altında meydana gelen depremde herhangi bir hasar tespit edilmedi.

BAKANLIKTAN 531 ADET AFET KONUTU

Sındırgı'da 10 Ağustos'ta 6.1 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiş 729 binada 1036 hasarlı bağımsız bölüm tespit edilmişti. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum geçen hafta 531 adet afet konutunun temelini atmıştı.

İŞTE O ANLAR...

