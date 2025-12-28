İstanbul ve Muğla'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 17 şüpheli yakalandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosunca "uyuşturucu madde imal ve ticareti", "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırmak için özel yer, donanım veya malzeme sağlayan ve kullananların yakalanmalarını zorlaştıracak önlemler alma", "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etme veya bulundurma" ile "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanma", "fuhşa teşvik ve aracılık etme" suçlarına yönelik yürütülen soruşturma sürüyor.

Soruşturmada bu suçlara karıştıkları tespit edilen 20 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Şüphelilerden 5'inin yurt dışında olduğu belirlendi. 15 zanlının yakalanması için dün İstanbul ve Muğla'da dün düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 14 şüpheli gözaltına alındı. Firari 1 şüpheliyi ise yakalama çalışmaları devam ediyor.

Aynı soruşturma kapsamında savcılık talimatıyla İstanbul'da "Amaya", "Bebek Oteli", "Kastel Elektromüzik", "Suma Han" ve "Taksim Club IQ" isimli mekanlara düzenlenen operasyonda 3 şüpheli daha gözaltına alındı.

İş yerlerindeki aramalarda, uyuşturucu olduğu değerlendirilen maddeler, ruhsatsız silah, tabanca ile mermiler ele geçirildi.

Öte yandan "Suma Han" isimli mekanda fuhuş ve uyuşturucu için özel odaların bulunduğu belirlendi.

Toplam 17 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

