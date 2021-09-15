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İstanbul 'Yeditepe Huzur' denetimi: Sürücülere ceza yağdı

İstanbul'un 39 ilçesinde 2021 yılının 25'inci 'Yeditepe Huzur' denetimi gerçekleştirildi.

DHA15 Eylül 2021 Çarşamba 21:13 - Güncelleme: 15 Eylül 2021 Çarşamba 21:13
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Denetime; Asayiş Şube Müdürlüğü, İlçe Emniyet Müdürlükleri, Özel Harekat, Narkotik Suçlarla Mücadele, Önleyici Hizmetler, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri katıldı. Beyoğlu Taksim Meydanı ve Fatih Millet Caddesi'nde 19.00'da başlayan denetimlerde şüpheli araçlar durdurularak aranırken, çok sayıda kişi de genel bilgi taramasından (GBT) geçirildi. Durdurulan araçlarda hassas burunlu narkotik köpekleri tarafından uyuşturucu araması yapıldı. Denetimlere polis helikopteri de havadan destek verdi.

Taksim Meydanı'ndaki denetimde yanında ehliyet bulundurmayan bir taksi sürücüsüne 315 lira ceza yazıldı. Çalışma belgesi İBB tarafından iptal edilen taksi sürücüsüne belgesiz çalıştığı gerekçesiyle bin 200 lira ceza yazılırken, taksi de trafikten men edildi.

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