İstanbul Yeni Havalimanı nerede sorusunun yanıtı araştırılıyor. Yeni Havalimanı'na nasıl gidilir, yol güzergahları nelerdir? gibi sorular herkes tarafından merak ediliyor. Atatürk Havalimanı'ndan İstanbul Havalimanı'na büyük taşınma süreci bu hafta sonu başladı. Taşınma dün gece saat 03:00'de başladı 6 Nisan Cumartesi gecesi saat 23:59'da tamamlanacak. Taşınmanın planlanan şekilde gerçekleşebilmesi için, 6 Nisan saat 02:00 ile 14:00 arasında Atatürk Havalimanı ve İstanbul Havalimanı tüm tarifeli yolcu uçuşlarına kapatıldı. Bu süreçte yolcular sorunsuz bir şekilde uçuşlarını gerçekleştirebilmek için İstanbulun yeni şehir havalimanı olan Sabiha Gökçene yöneldi. Sabiha Gökçen Havalimanı'nda ise yolcuların mağdur olmaması ve uçuşlarını sorunsuz bir şekilde tamamlamaları için çok sayıda önlem alındı. Peki, İstanbul Yeni Havalimanı nerede? Yeni Havalimanı'na nasıl gidilir, yol güzergahları nelerdir?

İSTANBUL YENİ HAVALİMANI NEREDE?

İstanbul Yeni Havalimanı Avrupa yakasında Karadeniz kıyısındaki bölgede bulunuyor. 76.5 kilometrekarelik genişliğe sahip, Tayakadın ve Akpınar köyleri arasındaki alana inşa edilen İstanbul Yeni Havalimanı, Çatalca, Göktürk Arnavutköy kavşağında ve Terkos Gölü’ne yakın bir alanda inşa edildi. İstanbul Havalimanı'ndan uçuş yapmak isteyen yolcular, ulaşım için birçok alternatif hat ve güzergahı kullanabilecek.

DÜNYANIN EN BÜYÜĞÜ OLACAK

Özel sektörün kaynaklarıyla yap-işlet-devret (YİD) modeliyle inşa edilen İstanbul Havalimanı, tamamlandığında 6 bağımsız pisti, 500 uçak kapasitesi, 70 bin araçlık açık ve kapalı otoparkı ve yıllık 200 milyon yolcu kapasitesiyle dünyanın en büyüğü olacak. İstanbul'un kültürel ve mimari birikimini odak noktasına koyan yeni havalimanının master plan çalışmaları için oluşturulan dizayn ekipleri içinde, alanlarında uzman yerli ve yabancı 250'nin üzerinde mimar ve 500'den fazla mühendis çalışıyor. Tamamlandığında günde 2 bin uçağın iniş-kalkış yapabileceği havalimanından 350'den fazla destinasyona uçuş gerçekleştirilecek. Havalimanı, 250 hava yolu şirketine hizmet verecek.

HANGİ OTOBÜSLER GEÇİYOR?

İstanbul Havalimanına ulaşım İETT otobüsleri ve HAVAİST hatları ile sağlanabiliyor. Yeni Havalimanına, İETT’nin H2, H3, H4 numaralı hatları ve HAVAİST’in İST1, İST2, İST3, İST7, İST19 numaralı hatları ile ulaşılabiliyor.

İSTANBUL HAVALİMANI'NA METRO İLE ULAŞIM

İstanbul Havalimanı’nın raylı sistemle şehir merkezine bağlanması için Gayrettepe ile Halkalı olmak üzere iki farklı metro hattında çalışmalar devam ediyor. . 2020’de Gayrettepe-İstanbul Havalimanı öncelikli olarak hizmete alınacak. Ayrıca Halkalı-İstanbul Havalimanı arasında da raylı sistem alt yapısı kurulacak. Bu hat da gelecek yıl içerisinde hizmete alınacak.

İSTANBUL YENİ HAVALİMANI'NA TAKSİYLE ULAŞIM

İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA, yeni havaalanına yapılacak taksi hizmetleri konusunda İstanbul 34 No'lu Taksiciler Kooperatifi ile anlaştı. İlk etapta 660 taksinin çalışacağı havalimanında talebe göre taksi sayısı artabilecek.

İSTANBUL HAVALİMANI'NA ÖZEL ARAÇLA ULAŞIM

İstanbul Yeni Havalimanı’na özel araçla ulaşım için en kolay güzergah üçüncü köprü üzerinden sağlanıyor. Havalimanındaki kapalı ve açık otopark kapasitesi 40 bin olarak açıklandı. İstanbul Yeni Havalimanı'na özel araçları ile gelen yolcular, iki ay süreyle (30 Aralık 2018’e kadar) havalimanı otoparkından ücretsiz olarak faydalanabilecek. Çok sayıda oto kiralama ofisinin de yer alacağı havalimanında ulaşımı kolaylaştırmak adına paylaşımlı araç uygulamalarının da faaliyete geçmesi bekleniyor.