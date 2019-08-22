İstanbul yine sular altında

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yapmış olduğu uyarıdan sonra dün İstanbul’u karabulutlar sardı. Beklenen gök gürültülü yağmur Anadolu Yakası’nda başladı ardından Avrupa Yakası da sağanaktan nasibini aldı. Sağanak yağmur geçişleri neticesinde Kadıköy, Şile, Pendik, Tuzla, Ümraniye ve Sancaktepe bölgelerinde metrekareye ortalama 15 ila 20 kilogram arasında yağış düştü. En fazla yağış 35- 40 kilogram ile Şile ve Kadıköy ilçelerine düştü. Kuvvetli yağış yaşamı olumsuz etkiledi.

HAYAT FELÇ OLDU

Yağış sırasında E-5 kara yolunda ilerleyen sürücüler zor anlar yaşadı. Toplu taşıma aksadı, yağmur suyu ile dolan metro ve tren istasyonlarında seferler gecikmeli olarak yapıldı. Birden bastıran yağış sonrası yükselen sular nedeniyle ev ve işyerlerini su bastı. Seralar da suya gömüldü. İçerenköy’de ise dükkanlara dolan su esnafa zor anlar yaşattı. Suyun bastığı dükkanlarda eşyalar zarar gördü, esnaf kendi çabalarıyla tahliye ve temizlik çalışmalarına başladı. Öte yandan geçtiğimiz cumartesi günü yaşanan felaketin yeni görüntüleri ortaya çıktı. Sağanak nedeniyle Ataşehir’de taşan suların dolduğu zemin kattaki dairede mahsur kalanlar bahçeye çıkarak, canlarını son anda kurtardı.