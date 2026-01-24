İSTANBUL 12°C / 8°C
Güncel

İstanbul yönünde trafik durdu! Yolcu otobüsü küle döndü

Anadolu Otoyolu İstanbul istikametinde seyir halindeki şehirler arası yolcu otobüsünde çıkan yangın nedeniyle trafik bir süre dururken, yolcuların tahliye edilmesiyle facia önlendi, otobüs ise tamamen kullanılamaz hale geldi.

24 Ocak 2026 Cumartesi 11:52
İstanbul yönünde trafik durdu! Yolcu otobüsü küle döndü
Anadolu Otoyolu İstanbul istikameti Gebze gişeleri mevkisinde seyreden Ç.E. idaresindeki 34 LR 6052 plakalı yolcu otobüsünden yanık kokuları gelmeye başladı.

Durumun fark edilmesinin ardından otobüs durdurularak yolcular tahliye edildi.

İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekiplerince söndürülen yangında, otobüs kullanılamaz hale geldi.

Otoyolun İstanbul istikametinde ulaşım bir süre kontrollü sağlandı.

Yolcular ise kendi imkanları ve otobüs firması tarafından temin edilen otobüsle yolculuklarına devam etti.

  • yangın söndürme
  • otobüs yangını
  • Gebze olayı
  • yolcu otobüsü

