İstanbul zabıta memuru boş kadroları ve başvuru şartları Bağcılar Çekmeköy Belediyesi zabıta alımı süreci başvuru işlemleri nasıl

İstanbul Bağcılar ve Çekmeköy Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi olarak istihdam edilmek üzere, Belediye Zabıta Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydı ile belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla Zabıta Memuru alınacaktır.



BAŞVURU GENEL VE ÖZEL ŞARTLARI



Bağcılar ve Çekmeköy Belediyesinin boş Zabıta Memuru kadrolarına atanmak için yapılacak başvurularda uyulması gereken genel ve özel şartlar aşağıda belirtilmiştir.



BAĞCILAR BELEDİYESİ ZABITA ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?



İlan edilen unvanlar için son olarak mezun olunan okul itibariyle öğrenim şartlarını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak KPSSP94 , KPSSP93 ve KPSSP3 puanı için 2018 yılı Kamu Personel Seçme Sınavına girmiş ve belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak.



Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak.



657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen genel şartların yanı sıra Belediye Zabıta Yönetmeliğinin 13/A maddesinde yer alan özel şartlara göre, zabıta memuru kadrolarına başvuru yapılabilmesi için; tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak ve boyun 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kilogramdan fazla fark olmaması ve sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak. Boy ve kilo tespitleri belediyemizce yapılacaktır.

BAŞVURU NASIL YAPILACAK?



a) Başvuru Formu, (Kurumumuzdan ya da www.bagcilar.bel.tr adresinden temin edilecektir.)

b) Nüfus cüzdanı veya Kimlik Kartı fotokopisi, (1 adet)

c) Diploma veya Mezuniyet Belgesi aslı (Noter onaylı örneği olabilir) ile Kurumumuzca

onaylanmak üzere fotokopisi, (1 adet)

d) KPSS sonuç belgesinin ÖSYM’nin sitesinden alınan Doğrulama Kodlu Bilgisayar Çıktısı,

e) Yabancı okul mezunları için denklik belgesinin aslı (Noter onaylı örneği olabilir) ve

Kurumumuzca onaylanmak üzere fotokopisi, (1 adet)

f) Görevini devamlı olarak yapmaya engel durumu olmadığına dair beyan,

g) 2 adet vesikalık fotoğraf, (1 adedi forma yapıştırılacaktır)

h) Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı,



Yukarıda sayılan başvuru formunu eksiksiz ve doğru olarak doldurmaları, istenilen diğer belgelerle birlikte 03.12.2018 gününden 07.12.2018 günü mesai bitimine kadar (mesai günlerinde saat 09.00-17.00 arasında) Belediyemiz İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir.



• Başvurular şahsen yapılacaktır. Posta ile veya diğer şekillerde yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

• Eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular belediyemizce değerlendirmeye alınmayacaktır.

• Boy ve Kilo ölçümleri başvuru sırasında yapılacaktır.

Çekmeköy Belediyesi zabıta alımı Başvuru Genel Şartları:



İlan edilen memur kadrolarına atanmak için başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. Maddesinin (A) fıkrasında belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir.



Türk vatandaşı olmak.



Kamu haklarından mahrum bulunmamak.



Türk Ceza Kanununun 53'üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, görevi kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahküm olmamak.



Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,



Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak.



İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.



Yaptırılacak güvenlik soruşturması sonucunda göreve başlamasında bir sakınca bulunmamak.



Başvuru Özel Şartları:



1. İlan edilen Zabıta Memuru kadroları için son olarak mezun olunan okul itibariyle öğrenim şartlarını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak 2018 yılı KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmak ve ilgili puan türünden en az 60 puan almış olmak.



2. 657 sayılı Kanunun 48'inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen genel şartların yanı sıra Belediye Zabıta Y önetmeliğinin 13/A maddesi özel şartlara göre, zabıta memuru kadrolarına başvuru yapılabilmesi için; tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak ve boyun 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kilogramdan fazla fark olmaması ve sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak. Boy ve kilo tespitleri Belediyemizce yapılacaktır.



3. Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak.







BAŞVURU ESNASINDA ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER



Başvuru sırasında;



a) Başvuru Formu, (Kurumumuzdan veyawww.cekmekoy.bel.tradresi üzerinden temin edilebilecektir.)



b) Nüfus cüzdanı veya kimlik kartı fotokopisi,



c) Diploma veya mezuniyet belgesi aslı ve Kurumumuzca onaylanmak üzere fotokopisi, ç) Yabancı okul mezunları için denklik belgesi aslı ve Kurumumuzca onaylanmak üzere fotokopisi,



d) KPSS sonuç belgesinin internet çıktısı,



e) Görevini devamlı olarak yapmaya engel durumu olmadığına dair beyan, (Kurumumuzdan temin edilebilecektir.)



f) 4 adet vesikalık fotoğraf (1 adedi forma yapıştırılacak),



g) Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair belge İbraz etmeleri gerekmektedir.



BAŞVURU YERİ, TARİHİ, ŞEKLİ VE SÜRESİ



Yukarıda sayılan başvuru formunu eksiksiz ve doğru olarak doldurmaları, istenilen diğer belgelerle birlikte 03.12.2018 gününden 07.12.2018 günü mesai bitimine kadar (sadece iş günlerinde saat 09:00-16:30 arasında) Belediyemiz İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne (Çekmeköy Belediyesi Hizmet Binası Merkez Mh. Piri Reis Cd. No:5 Çekmeköy /İstanbul) teslim etmeleri gerekmektedir.



Adayların boy ve kilo ölçümü başvuru tarihleri arasında Belediyemiz Hizmet Binasında bulunan işyeri hekimi odasında yapılacaktır.



Eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular, belediyemizce değerlendirmeye alınmayacaktır.



Posta ve e-posta yolu ile yapılacak başvurular dikkate alınmayacaktır.



BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE BAŞVURUSU KABUL EDİLENLERİN İLANI



Sınava katılma şartlarını taşıyan adaylar arasından, Belediyemiz tarafından, T.C. kimlik numarası ile ÖSYM kayıtlarının uyumunu kontrol etmek suretiyle, KPSS puanlarına göre yapılacak sıralama sonrasında en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere atama yapılacak her bir boş kadro sayısının 5 (beş) katı oranında aday (belirtilen her bir derece için 25 olmak üzere toplamda 75 kişi) sözlü sınava çağılacaktır.



Sınava çağrılacak son sıradaki adayla aynı puana sahip olan diğer adaylar da sınava çağrılır.



Sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylar ve KPSS puanları ile sınav yeri ve zamanı 11.12.2018 tarihinde Belediyemizin internet adresinde (www.cekmekoy.bel.tr) ilan edilecektir. Başvuruları kabul edilip sınava çağırılan adaylara Belediyemizce düzenlenen ve adayların kimlik bilgileri ile sınav yeri ve tarihinin bulunduğu "Sınav Giriş Belgesi" gönderilecektir. Bu belge sınava girişte ibraz edilecektir. Sınava katılma hakkı elde edemeyen adaylara herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.



Adayların sınav giriş belgesinde yazılı tarih ve saatte sınav yerinde hazır bulunmaları gerekmektedir.