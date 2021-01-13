İstanbul'a cuma günü kar yağacak mı? İstanbul 5 günlük hava durumu (haritalı)

13 Ocak 2021 Çarşamba 11:00 - Güncelleme: 13 Ocak 2021 Çarşamba 11:00

İstanbul'a cuma günü kar yağacak mı? sorusunun yanıtı son günlerde yoğun olarak araştırılıyor. Kış mevsiminin kendini yeni yeni göstermeye başladığı son birkaç günde kar yağışı beklentisi yükseldi. Hava sıcaklıkları yarın 7 derece birden düşecek, hava durumu hızla değişecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün hava tahminlerinde İstanbul’da 4 gün boyunca kar yağışının etkili olması bekleniyor. İşte İstanbul 5 günlük hava durumu (haritalı)

İSTANBUL'A CUMA GÜNÜ KAR YAĞACAK MI?

Meteoroloji'nin hava durumu raporlarına göre de İstanbul'a cuma günü karla karışık yağmur, hafta sonu ise kar yağışı bekleniyor.

Cuma günü İstanbul’un Kuzeyinde yer alan ilçeleri; Avcılar, Beylikdüzü, Esenler, Başakşehir'de kar yağışı bekleniyor.

Soğuk hava ile birlikte İstanbulluların aylardır hasret kaldığı kar yağışının da etkili olması bekleniyor. Cuma günü öğleden sonra başlaması beklenen kar yağışı Pazartesi günü akşam saatlerine kadar devam edecek.

İSTANBUL'A KAR GELİYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü önümüzdeki 5 güne ilişkin hava durumu raporunu yayınladı. Yayınlanan raporda yurdun büyük bir kesiminde sağanak yağışların görüleceği belirtilirken, bazı illerimizde ise kar yağışları görüleceği duyuruldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, önümüzdeki 5 güne ilişkin hava durumu raporunu resmi internet sitesi üzerinden yayınladı. Yayınlanan raporda, yeni haftada sağanak ve kar yağışların tüm yurdu etkisi altına alacağı belirtildi. İşte İstanbul'a karın yağacağı günler ve 5 günlük hava durumu raporu;

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 5 günlük hava durumu haritasını yayınladı. Yayınlanan raporda hafta başından itibaren sağanak yağışların, Perşembe gününden itibaren ise kar yağışların tüm yurtta etkili olacağı belirtildi.

İşte MGM'nin yayınladığı 5 günlük hava durumu raporu;

İSTANBUL İÇİN 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU

Perşembe az yağmurlu en yüksek 7, en düşük 3 derece

Cuma kar yağışlı en yüksek 4, en düşük 2 derece

Cumartesi kar yağışlı en yüksek 4, en düşük 2 derece

Pazar kar yağışlı en yüksek 4, en düşük 2 derece

Pazartesi kar yağışlı en yüksek 5, en düşük 3 derece