17 Ağustos 2025 Pazar / 23 Safer 1447
  İstanbul'a deprem kalkanı... Vali Gül: 19 yılda 5 milyar dolarlık güçlendirme yapıldı
Güncel

İstanbul'a deprem kalkanı... Vali Gül: 19 yılda 5 milyar dolarlık güçlendirme yapıldı

İstanbul Valisi Davut Gül, 17 Ağustos depreminin yıl dönümünde, aynı acıların tekrar yaşanmaması için eğitim ve sağlık binalarında son 19 yılda 5 milyar doları aşkın kaynak kullanıldığını, İstanbul'un depreme karşı daha güvenli ve dirençli hale getirilmesi için çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğünü bildirdi.

17 Ağustos 2025 Pazar 15:50
İstanbul'a deprem kalkanı... Vali Gül: 19 yılda 5 milyar dolarlık güçlendirme yapıldı
Vali Gül, Türkiye merkezli sosyal medya platformu Next Sosyal'deki hesabından yaptığı açıklamada, "Sayın Cumhurbaşkanımızın başbakanlığı döneminde ortaya konulan vizyon doğrultusunda, İstanbul'un depreme karşı dirençli hale getirilmesi amacıyla 2006 yılında kurulan ve Valiliğimizin koordinasyonunda çalışmalarını sürdüren İstanbul Proje Koordinasyon Birimi (İPKB) aracılığıyla, 2000 yılı öncesinde inşa edilen tüm okullarımız deprem dayanıklılık testinden geçirilmiştir." ifadelerini kullandı.

Açıklamanın devamında şu ifadeler yer aldı:

"Riskli olduğu tespit edilen 1530 okulun tamamı ya yeniden inşa edilmiş ya da güçlendirilmiştir. Aynı acıların tekrar yaşanmaması için sadece eğitim ve sağlık binalarında son 19 yılda 5 milyar doları aşkın kaynak kullanılmıştır. İstanbul'umuzun depreme karşı daha güvenli ve dirençli hale getirilmesi için çalışmalarımız kararlılıkla sürdürülmektedir."

