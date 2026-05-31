Bayram tatilini İstanbul dışında geçiren vatandaşlar, dönüş yolunda Anadolu Otoyolu İstanbul istikametindeki İzmit, Derince ve Çayırova ilçeleri geçişlerinde araç yoğunluğu oluşturdu.

Özellikle İzmit Alikahya Mahallesi mevkisi ile Bekirdere ve Gültepe rampalarında, yolun 2 şeride düştüğü noktalarda trafik zaman zaman yavaşladı.

Kuzey Marmara Otoyolu ile D-100 kara yolunun İzmit geçişinde de trafik yoğunluğu etkili oldu.

Bu arada otoyollarda meydana gelen hasarlı kazalar bazı noktalarda ulaşımı aksattı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, otoyolların farklı noktalarında görev yaparak denetimlerde bulunuyor.

Otoyolun Ankara yönünde ise trafik akışı normal seyrediyor.

KARABÜK

Karadeniz kentlerini Anadolu Otoyolu'na bağlayan D-100 kara yolunun Karabük kesiminde, dönüşe geçenler nedeniyle yoğunluk oluştu.

D-100 kara yolunun Eskipazar ilçesi sınırlarındaki 13 kilometrelik bölümde yer yer trafik yavaşladı.

Kocaeli, Sakarya ve İstanbul illerine gitmek isteyenlerin kullandığı Kemikli rampalarında kontrollerini aralıksız sürdüren karayolları ve trafik ekipleri, sürücüleri kurallara uymaları ve dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.

Bolu'da arıza yapan otomobil, ulaşımın aksamaması için polis ekiplerince yol kenarına alındı.

D-100 kara yolu Karabük-Gerede yönünde meydana gelen tek taraflı hasarlı trafik kazasında sol şeritte kalan araç, Bolu Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü personelince güvenli şekilde yol kenarına alındı.

AFYONKARAHİSAR-ANTALYA YOLUNDA TATİLCİLERİN DÖNÜŞ YOĞUNLUĞU SÜRÜYOR

Afyonkarahisar-Antalya kara yolunda bayram tatilinin son gününde araç yoğunluğu yaşandı. Polisler kavşaklarda denetim ve uyarılarda bulunurken zaman zaman yolda maddi hasarlı kazalar meydana geldi. 9 günlük Kurban Bayramı tatilinin son gününü de Afyonkarahisar'ı Antalya, Isparta, Burdur ve Denizli illerine bağlayan D650 Karayolu'nda yoğunluk oluştu. Sabahın erken saatlerinde başlayan araç yoğunluğu akşam saatlerinde arttı. Kavşaklarda önlem alan polisler emniyet şeritlerini kullanmamaları ve trafik kurallarına uyulması yönünde sürücülere uyarıda bulundu. Trafik akışında zaman zaman yavaşlamaların yaşandığı yolda maddi hasarlı kazalar da meydana geldi. Kara yolundaki trafik akışı devam ediyor.

"KİLİT KAVŞAK" KIRIKKALE'DE BAYRAM TATİLİ DÖNÜŞÜ HAREKETLİLİĞİ DEVAM EDİYOR

Bayram tatilinin son günü memleketlerinden dönüşe geçenler nedeniyle 43 ilin kara yolu bağlantı noktası olan Kırıkkale'de hareketlilik yaşanıyor.

Özellikle Kırıkkale-Ankara ve Kırıkkale-Samsun kara yolunda yaşanan trafik yoğunluğu sebebiyle araçlar yavaş ilerlerken trafik polisleri ulaşımın aksamaması için çalışmalarını sürdürüyor.

Karayolları ekipleri de trafik akışının düzenli seyretmesi için Kırıkkale-Ankara ve Kırıkkale-Kayseri kara yolundaki bazı kavşakları geçici olarak trafiğe kapattı.

Kara yollarındaki trafik yoğunluğunun gece saatlerine kadar sürmesi bekleniyor.