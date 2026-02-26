İSTANBUL 8°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
26 Şubat 2026 Perşembe / 10 Ramazan 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,8919
  • EURO
    51,919
  • ALTIN
    7326.36
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • İstanbul'a hareketi öncesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a doğum günü sürprizi
Güncel

İstanbul'a hareketi öncesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a doğum günü sürprizi

AK Parti Ankara İl Gençlik Kolları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 72'nci yaş gününü kutladı.

AA26 Şubat 2026 Perşembe 23:23 - Güncelleme:
İstanbul'a hareketi öncesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a doğum günü sürprizi
ABONE OL

AK Parti'li gençler, Beştepe Millet Sergi Salonu'ndaki iftarın ardından İstanbul'a hareketi öncesi Esenboğa Havalimanı'nda Cumhurbaşkanı Erdoğan'a doğum günü sürpriz yaptı.

Hep birlikte "İlle de sen" şarkısını söyleyen gençler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın makam aracını çiçeklerle süsledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partililerle bir süre sohbet edip hatıra fotoğrafı çektirdi.

ÖNERİLEN VİDEO

Neye uğradığını şaşırdı: Oluşan çukur araçları adeta yuttu

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.