İstanbul'a hareketi öncesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a doğum günü sürprizi

AK Parti'li gençler, Beştepe Millet Sergi Salonu'ndaki iftarın ardından İstanbul'a hareketi öncesi Esenboğa Havalimanı'nda Cumhurbaşkanı Erdoğan'a doğum günü sürpriz yaptı.

AK Parti Ankara İl Gençlik Kolları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 72'nci yaş gününü kutladı. pic.twitter.com/EgpP4Fxo7s — Star Gazetesi ���� (@stargazete) February 26, 2026

Hep birlikte "İlle de sen" şarkısını söyleyen gençler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın makam aracını çiçeklerle süsledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partililerle bir süre sohbet edip hatıra fotoğrafı çektirdi.