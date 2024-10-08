Birçok İstanbullunun heyecanla beklediği kar yağışına ilişkin değerlendirme CNN Türk Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen'den geldi.

Şen, açıklamasında "İstanbul'a baktığımız zaman yılbaşından önce pek bir kar yağışı görülmüyor. Sıcaklıklar ekim ayında da yüksek geçecek. Ama Ocak ayında 1-2 gün kar yağma olasılığı İstanbul'da göreceğiz" ifadesinde bulundu.

KAR NERELERDE ETKİLİ OLACAK?

Şen, Türkiye'nin bu sene La Nina'lı bir kış geçireceğini, dolayısıyla aşırı sıcaklıklar olmayacağına dikkat çekerek tarımsal açıdan yağışların geçen seneye göre biraz daha fazla olmasının beklendiğini açıkladı.

Şen, açıklamalarının devamında şöyle konuştu:

Kar yağacak mı? Evet, yani Anadolu'ya kar yağacak, geçen sene de kar yağmıştı Anadolu'ya. Ama bu sene biraz daha iç Anadolu ve batıya doğru kar yağışını göreceğiz.

İstanbul'da kar yağacak mı? Tabi en önemli soru bu. Neden önemli? Çünkü İstanbul'da 20 milyona yakın insan yaşıyor.

O yüzden İstanbul'a baktığımız zaman yılbaşından önce pek bir kar yağışı görülmüyor.

İSTANBUL'DA KAR YAĞIŞI

Şen, sıcaklıkların ekim ayında da yüksek geçeceğine dikkat çekerek, "Ocak ayında 1-2 gün kar yağma olasılığı İstanbul'da göreceğiz. Yani yerde tutar mı tutmaz mı? Ama havada göreceğiz büyük bir ihtimalle. Dolayısıyla bu senenin kışını da bu şekilde geçireceğiz gibi geliyor" değerlendirmesi yaptı.

METEOROLOJİ 3 KENTİ KUVVETLİ YAĞIŞ KONUSUNDA UYARDI



Doğu Karadeniz'de gök gürültülü sağanak bekleniyor. Meteoroloji 3 kenti kuvvetli yağışa karşı uyardı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 3 kenti sarı kodla uyardı.

Öğle saatlerinden itibaren Trabzon'un doğusu, Rize ve Artvin'in kuzeyinde yerel kuvvetli sağanak bekleniyor.

Sel, su baskını, yıldırım, heyelan ve ulaşımda aksamalara karşı tedbirli olunması istendi.

Sarı kod uyarısı nedir?

Hava durumu potansiyel tehlikelidir: Tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalıdır.

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