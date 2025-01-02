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İstanbul'a kar geliyor! Beklenen tarih açıklandı

2025 yılına açık hava ile giren İstanbul'da kar bekleniyor. Uzmanlar, Ocak ayının ikinci haftasında kar gözüktüğünü söyledi.

2 Ocak 2025 Perşembe 07:58 - Güncelleme:
İstanbul'a kar geliyor! Beklenen tarih açıklandı
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, ülke genelinde yağış beklenmiyor. Yurdun iç ve doğu kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Ülkemizin iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun yüksek ve dik yamaçlarında ise çığ tehlikesi bulunuyor.

Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen katıldığı CNN Türk yayınında, "Ayın 4'ü 5'inde İstanbul'a kar gözükmüyor. Ama Marmara'nın doğusunda, yani Kocaeli'nde ve Bursa civarında yağabilecek. Dolayısıyla ilk kar ayın 4'ü 5'i gibi Anadolu'da yağacak"

Prof. Dr. Orhan Şen, canlı yayında İstanbul'a 2025 yılında ilk karın ne zaman düşeceğini de açıkladı.

Şen Ocak ayının ikinci haftasında kar gözüktüğünü söyledi: İstanbul'a ne zaman kar yağacak? İstanbul'a baktığımız zaman, ayın 12'si veya 12'sini geçtikten sonra, yani ocak ayının ikinci haftasında sonuna doğru Marmara bölgesinde de bir kar gözüküyor. Yani bu da İstanbul'a dahil olmak üzere. Bu hafta sonu havalar biraz soğuyor, Cumartesi, Pazartesi, sıcaklıklar 3-4 derece düşecek ama, Pazartesi itibaren 3-4 derece artacak. Öbür hafta sonu tekrar soğuyarak ve kar ihtimalini Marmara'ya getirecek.

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