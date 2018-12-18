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İstanbul'a kar geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Marmara'nın batısında bu akşam, İstanbul'da ise yarın kar bekleniyor.

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İstanbul'da halen sağanak olarak görülen yağışların akşam saatlerinde kuvvetini artıracağı, yarın ise ilin batısında yer yer karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.
 
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İstanbul'da hafif olarak görülen sağanak, bu akşam saatlerinden itibaren kuvvetlenerek, yarın akşam saatlerine kadar kuzey yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtınayla metrekareye 24 saatte 30-50 kilogram yağış bırakacak.
 
Yağışların yarın Avrupa yakasının yüksek kesimleriyle kentin batısında yer yer karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.
 
Kuvvetli yağışla fırtınanın meydana getirebileceği sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
 
Öte yandan Marmara'nın batısındaki yağışların bugün akşam saatlerinden sonra Edirne, Kırklareli, Çanakkale ve Tekirdağ çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar yağışına dönmesi bekleniyor. Yarın akşam saatlerine kadar yer yer 3-8 santimetre, Tekirdağ'ın batısıyla, Çanakkale’nin doğu kesimlerinde 10-20 santimetre civarında örtü bırakması beklenen karın oluşturabileceği olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

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