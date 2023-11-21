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İstanbul'a kar geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre İstanbul da dahil olmak üzere Marmara Bölgesi'nde kar yağışı bekleniyor. İşte o tarih...

21 Kasım 2023 Salı 07:56 - Güncelleme:
İstanbul'a kar geliyor
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hava durumu tahmin haritalarını güncelledi.

İstanbul'un bazı kesimlerinde hafta sonu kısa süreli etkili olan kar yağışı, 2016'dan bu yana kasım ayında görülen ilk kar yağışı olarak kayıtlara geçti.

Genelde mevsimin ilk karının aralık ayından itibaren düştüğü İstanbul'a, uzun bir aranın ardından kasımda kar yağdı.

Bu yağışın ardından sıcaklık yavaş yavaş mevsim değerlerine yükselmeye başladı.

Çarşamba gününden itibaren ise sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerine çıkacağı tahmin edilse de Megakenti bir kar yağışı daha bekliyor.

PAZAR GÜNÜ İSTANBUL'DA KAR BEKLENİYOR

Yarından itibaren yağışlı bir haftaya başlayacak İstanbul'a Meteoroloji'nin paylaştığı haritaya göre pazar günü kar gelecek.

Meteoroloji'nin son tahminlerine göre hafta sonu kış mevsimi kendini iyiden iyiye gösterecek. Pazar günü İstanbul da dahil olmak üzere Marmara Bölgesi'nde kar yağışı etkili olacak.

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