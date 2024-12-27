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İstanbul'a kar geliyor! Saat verildi

Saat 15.00'dan sonra İstanbul'un yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kısa süreli kar yağışının görülebileceği açıklandı.

IHA27 Aralık 2024 Cuma 12:29 - Güncelleme:
İstanbul'a kar geliyor! Saat verildi
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AKOM tarafından İstanbul'un yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kısa süreli kar yağışı görülebileceği uyarısında bulundu.

Açıklamada, "İstanbul ve Marmara Bölgesi genelinde soğuk ve yağışlı hava etkisini sürdürüyor. Özellikle kuzey yönlerden saatte 40 ila 70 km hızla esen ve zaman zaman fırtına şeklinde hissedilen Poyraz rüzgarının, öğle saatlerinden itibaren gücünü kaybetmesi bekleniyor. Yağışların ise gün boyu aralıklarla devam edeceği tahmin ediliyor" ifadelerine yer verildi.

SİLİVRİ, ÇATALCA VE ARNAVUTKÖY'DE KAR YAĞIŞI BEKLENİYOR

Verilere göre, bugün 15.00 ile 23.00 saatleri arasında Silivri, Çatalca ve Arnavutköy ilçelerinin yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kısa süreli kar yağışı görülebilir. Büyükçekmece ve batısında kalan bölgelerde ise kuvvetli sağanak yağmur geçişleri bekleniyor. Sıcaklıkların 10 derecenin altında kış değerlerinde seyredeceği ve soğuk havanın pazartesi gününe kadar etkili olacağı öngörülüyor.

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