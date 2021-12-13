İstanbul'a kar geliyor! Tarih verildi

13 Aralık 2021 Pazartesi 13:48 - Güncelleme: 13 Aralık 2021 Pazartesi 14:14

Meteoroloji; yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Mersin, Eskişehir, Bolu, Düzce, Karabük, Zonguldak çevreleri, Ankara'nın batı kesimleri ile Doğu Akdeniz'in Toroslar kesiminin yağmur ve sağanak, Kıyı Ege ile Batı ve Orta Akdeniz kıyılarının yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların bu sabah saatlerinde Kocaeli ve Bursa çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Doğu kesimlerde sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının İç Ege ile Batı Karadeniz kıyılarında 3 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların bu sabah saatlerinde Kocaeli ve Bursa çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Rüzgarın genellikle güney ve güneydoğu, Güneydoğu Anadolu'da kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Akdeniz'in iç kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

İSTANBUL'A KAR GELİYOR

CNN Türk canlı yayınına katılan Prof. Dr. Orhan Şen, İstanbul için kar uyarısında bulundu. Prof. Dr. Şen, "Yarın akşamdan itibaren Balkanlardan sarkan bir soğuk hava kütlesi geliyor.

Bu soğuk hava kütlesi önce Marmara Bölgesi'nde sıcaklıkları düşürecek ama çarşamba günü çok önemli bir kar yağışı yok. İç Anadolu Bölgesi'nin yükseklerinde Bolu, Eskişehir civarlarında kar yağışı çarşamba günü başlar.

Perşembe günü de İç Anadolu ve İç Ege'de kar yağışı var. Uludağ, Kartape, Kartalkaya'da yarın akşamdan itibaren kar yağışı başlayacak ve devam edecek. Bu sistem yavaş yavaş Doğu'ya doğru hareket edecek ve sıcaklığın düşüklüğü daha da artacak.

Büyük ihtimalle cuma günü akşamı Marmara Bölgesi'ne kar yağma ihtimali var. Cuma akşamı ve cumartesi günü şehir içerisinde karla karışık yağmur olur ama İstanbul'un yüksek yerlerinde kar yağar. Sıcaklık 5-6 dereceye kadar düşecek.

ARALIK AYINDA İKİNCİ KAR

Öte yandan Prof. Dr. Orhan Şen, "Aralık ayının 23-24'ü gibi kar tekrar görünüyor. Bu sene batı bölgesinde bol yağış var" dedi.

İSTANBUL'DA SICAKLIK 10 DERECEYE DÜŞECEK

İstanbul'da iki gün boyunca kuvvetli yağış görülecek. Hafta boyunca yağış devam edecek. 15 derece olan hava sıcaklığı hafta ortasında 10 dereceye düşecek.

ANKARA'YA KAR GELİYOR

Ankara'da hafta başında 16 derece olan sıcaklık salı gününden itibaren düşmeye başlayacak ve 6 dereceye kadar düşecek. Kentte, Cuma gününden itibaren kar yağışı etkili olacak.