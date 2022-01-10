10 Ocak 2022 Pazartesi 17:59 - Güncelleme: 10 Ocak 2022 Pazartesi 17:59

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 5 günlük hava durumu raporunu yayınladı. Meteoroloji'nin 5 günlük hava durumu değerlendirmelerine göre Soğuk ve yağışlı hava dalgası tüm yurtta etkili olurken sıcaklıklar 4 ila 10 derece arasında düşecek. İstanbul'da bu hafta kar ve karla karışık yağmur beklenirken, Ankara'da ise sıcaklık ise yeni haftayla birlikte düşecek. Peki yarınki hava durumu nasıl olacak? İşte MGM'nin haftalık hava tahmini.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün yapmış olduğu son değerlendirmelere göre ülke genelinde hava sıcaklıkları yeni haftada düşerken, bugün parçalı bulutlu ve yağışlı bir hava olacak.

Sıcaklıkların düşmesiyle birlikte başta İstanbul ve Ankara olmak üzere kar yağışının etkili olması bekleniyor.

YARINKİ HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Meteoroloji'nin yayınladığı hava durumu raporuna göre yarın tüm yurtta yağış etkili olurken sıcaklıklar 4 ila 10 derece arasında düşecek.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Adana, Giresun, Hatay, Kahramanmaraş, Rize, Tokat, Bayburt, Artvin, Gümüşhane, Mersin, Ordu, Sivas, Trabzon ve Osmaniye için sarı kodlu uyarı verdi. İstanbul ve Ankara'ya kar yağışı için gün verildi. Buna göre İstanbul'a ne zaman kar yağacak?

KAR YAĞIŞI GELİYOR!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan tahminlere göre hava sıcaklıkları düşüşe geçecek ve hafta ortasından itibaren yurdun büyük bir bölümünde kar yağışı gerçekleşecek.

Önce doğu kesimleri etkileyecek olan kar yağışı çarşamba ve perşembe günü ülkenin büyük çoğunluğunda görülecek.

İSTANBUL'A NE ZAMAN KAR YAĞACAK?

İstanbul'da Çarşamba günü kar yağışı görülecek. Perşembe günü de devam edecek olan kar yağışı, Ege, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi hariç tüm yurtta görülecek.

5 GÜNLÜK HAVA DURUMU

Salı gününden itibaren hava sıcaklıkları hızla düşecek.

Sıcaklıkların hızla düşmesiyle birlikte çarşamba ve perşembe günü başta İstanbul ve Ankara olmak üzere pek çok ilde kar yağışının etkili olması bekleniyor.

Cuma günü ise yurt genelinde güneşli bir hava hakim olacak.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, (Balıkesir ve Bilecik hariç) Marmara ve Kıyı Ege ile Ege Bölgesi'nin güney kesimleri, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, İç, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri'nin yağışlı geçeceği, yağışların İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri, Akdeniz'in Toroslar Mevkii ve Doğu Anadolu Bölgesi'nde karla karışık yağmur ve kar, Güney Ege ve Akdeniz kıyılarında gök gürültülü sağanak, diğer yerlerde yağmur ve sağanak şeklinde görüleceği, tahmin ediliyor.

Yağışların Güney Ege kıyıları ve Akdeniz Bölgesi ile Adıyaman çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Doğu Anadolu Bölgesi'nin kuzey ve doğusunda buzlanma ve don olayı bekleniyor.