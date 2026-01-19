Yağış özellikle kentin yüksek kesimlerinde etkili oluyor.

Avrupa Yakası'nda Çatalca, Sarıyer ve Arnavutköy'de; Anadolu Yakası'nda ise Sultanbeyli, Sancaktepe, Çekmeköy ve Üsküdar'da etkili oluyor.

Yağışın etkili olduğu yerlerde binaların çatıları, kaldırımlar, yol kenarları ve arabaların üzeri beyaz örtüyle kaplandı.

Aileleriyle birlikte Çamlıca Tepesi'ne gelen bazı vatandaşların, kartopu oynadığı görüldü.



TRAFİK YOĞUNLUĞU YÜZDE 81'E ÇIKTI

Kent genelinde gece boyunca etkisini arttıran kar, günün ilk ışıklarında da devam etti. İstanbul'da haftanın ilk iş gününde trafik yoğunluğu yüzde 81'e ulaştı. Kar yağışının da etkili olduğu trafik E-5 karayolu Cevizlibağ mevkiinde görüntülendi. Bazı vatandaşların şemsiye ile yağışa önlem aldığı görüldü. Öte yandan Eyüp Sultan ilçesi Alibeyköy mevkiinde de ara sokaklar karla kaplandı.