Büyük şehirlerde beklenen kar manzarası henüz ortaya çıkmadı. Meteoroloji Uzmanı Dr. Güven Özdemir, 'beyaz yılbaşı' ihtimalini değerlendirirken, İstanbul için asıl kar tarihini açıkladı.

Türkiye genelinde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyrederken, yılbaşına yaklaşılırken dikkat çeken bir değişim gündeme geldi.

Meteoroloji Uzmanı Dr. Güven Özdemir, "Bu kış kuzey kaynaklı iki soğuk hava sistemi bekliyoruz. 5-20 Ocak tarihleri arasında ilk kar sistemini bekliyorum. İkinci sistem ise şubat ayında etkili olacak." dedi.

YIL BAŞI İSTANBUL'A KAR YAĞACAK MI?

Dr. Özdemir, Marmara Bölgesi için yapılan değerlendirmelerde İstanbul'da, şehir ısı adası etkisine rağmen yıl başı gecesinde kar yağışı olasılığının bulunduğunu söyledi.

BU HAFTA HAVA NASIL OLACAK?

Haftanın ilk günlerinde özellikle Ege, Akdeniz ve Marmara'nın batısında yağmur ve yer yer kuvvetli yağışlar etkili olurken, iç ve doğu kesimlerde parçalı bulutlu, sisli ve yer yer puslu hava görülecek. Hafta ortasında yağışlar batı bölgelerde aralıklarla devam ederken, yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve hafif kar ihtimali bulunuyor.

İSTANBUL, ANKARA VE İZMİR'DE HAVA DURUMU RAPORU

İstanbul'da hafta boyunca parçalı bulutlu ve aralıklı yağmurlu bir hava, Ankara'da çoğunlukla bulutlu ve sisli, zaman zaman hafif yağışlı koşullar, İzmir'de ise yağmur ve yer yer kuvvetli sağanakların etkili olması bekleniyor. Genel olarak hafta sonuna doğru yağışlar azalırken, parçalı bulutlu hava daha yaygın hale gelecek.