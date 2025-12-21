İSTANBUL 13°C / 9°C
Güncel

İstanbul'a kar sürprizi! Tarih verildi

Meteoroloji Uzmanı Dr. Güven Özdemir, ocak ve şubat aylarında İstanbul dahil olmak üzere yurt genelinde iki güçlü kar sistemi beklendiğini açıkladı. Soğuk hava dalgasının ilki 5-20 Ocak arasında etkili olacak. Dr. Güven Özdemir, 'İstanbul'a kar ne zaman yağacak mı?' sorusuna yanıt olarak, 'Kar yağışının yıl başı akşamında olma ihtimali var' şeklinde cevap verdi

21 Aralık 2025 Pazar 13:13
İstanbul'a kar sürprizi! Tarih verildi
Büyük şehirlerde beklenen kar manzarası henüz ortaya çıkmadı. Meteoroloji Uzmanı Dr. Güven Özdemir, 'beyaz yılbaşı' ihtimalini değerlendirirken, İstanbul için asıl kar tarihini açıkladı.

Türkiye genelinde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyrederken, yılbaşına yaklaşılırken dikkat çeken bir değişim gündeme geldi.

Meteoroloji Uzmanı Dr. Güven Özdemir, "Bu kış kuzey kaynaklı iki soğuk hava sistemi bekliyoruz. 5-20 Ocak tarihleri arasında ilk kar sistemini bekliyorum. İkinci sistem ise şubat ayında etkili olacak." dedi.

YIL BAŞI İSTANBUL'A KAR YAĞACAK MI?

Dr. Özdemir, Marmara Bölgesi için yapılan değerlendirmelerde İstanbul'da, şehir ısı adası etkisine rağmen yıl başı gecesinde kar yağışı olasılığının bulunduğunu söyledi.

BU HAFTA HAVA NASIL OLACAK?

Haftanın ilk günlerinde özellikle Ege, Akdeniz ve Marmara'nın batısında yağmur ve yer yer kuvvetli yağışlar etkili olurken, iç ve doğu kesimlerde parçalı bulutlu, sisli ve yer yer puslu hava görülecek. Hafta ortasında yağışlar batı bölgelerde aralıklarla devam ederken, yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve hafif kar ihtimali bulunuyor.

İSTANBUL, ANKARA VE İZMİR'DE HAVA DURUMU RAPORU

İstanbul'da hafta boyunca parçalı bulutlu ve aralıklı yağmurlu bir hava, Ankara'da çoğunlukla bulutlu ve sisli, zaman zaman hafif yağışlı koşullar, İzmir'de ise yağmur ve yer yer kuvvetli sağanakların etkili olması bekleniyor. Genel olarak hafta sonuna doğru yağışlar azalırken, parçalı bulutlu hava daha yaygın hale gelecek.

