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İstanbul'a kar yağdı

Ramazan ayının ilk haftasında İstanbul'a kar yağdı, Aydos Tepesi beyaza büründü. İstanbul'da şehrin yüksek kesimlerinde başlayan kar yağışı aralıklarla devam ederken beyaza bürünen Aydos Ormanı havadan görüntülendi.

IHA29 Mart 2023 Çarşamba 09:05 - Güncelleme:
İstanbul'a kar yağdı
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Oldukça kurak geçen Ocak ve Şubat aylarının ardından Mart itibari ile yağışlar başladı. Zaman zaman güneşli günlerin de etkili olduğu bu aylarda sıcaklıklar tekrar düşüşe geçti. Yurt genelinde sağanak ve zaman zaman kar yağışı şiddetini artırırken sıcaklıklar bazı bölgelerde eksilere kadar indi. Ramazan ayına girilmesiyle birlikte ise Meteoroloji tarafından yayınlanan hava durumu raporları araştırılmaya başlandı. Ramazan ayında hava durumunun nasıl olacağını merak eden vatandaşlar kar ve yağmurun olup olmayacağını merak ederken beklenen kar yağışı sabah saatlerinde İstanbul'a yağmaya başladı. İstanbul'da geçtiğimiz günlerde hava sıcaklığının 20 derecelere kadar çıkmasının ardından soğuk hava dalgasının megakente gelmesi bekleniyordu. Beklenen yağışların İstanbul'a düşmesinin ardından, sabahın erken saatlerinde Kartal'da bulunan Aydos Ormanı ve çevresinde etkisini gösteren kar yağışı nedeniyle ağaçlar ve ormanlık alan beyaza bürünürken Aydos Ormanı dron ile havadan görüntülendi.

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