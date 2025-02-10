Türkiye genelinde Sibirya kökenli soğuk ve yağışlı hava etkili olmaya devam ediyor. İstanbul'da da aralıklarla kar yağışı etkili olurken AKOM'dan yeni bir uyarı geldi.

AKOM'un tahminlerine göre gün boyunca İstanbul'un çeşitli bölgelerinde aralıklı yağmur ve yer yer karla karışık yağmur etkili olacak.

Silivri ve Çatalca gibi yüksek kesimlerde sabah saatlerinden itibaren kar yağışı etkili olmaya başladığı belirtilen açıklamada, "Akşam saatlerinden itibaren (17.00) kar yağışının şehrin genelinde etkisini artıracağı tahmin ediliyor." denildi.

İstanbul'da hava sıcaklıklarının 0-5 derecelerde seyredeği belirtilen açıklamada, çarşamba gününe kadar kısa süreli kar yağışlarının etkilil olabileceği belirtildi.