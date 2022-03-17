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İstanbul'a kuvvetli kar yağışı uyarısı: 3 gün sürecek

Meteoroloji, İstanbul için kuvvetli kar yağışı uyarısı yaptı. Cuma gününden itibaren başlayacağı tahmin edilen kar yağışının Pazar günü öğle saatlerine kadar etkili olması bekleniyor.

DHA17 Mart 2022 Perşembe 12:26 - Güncelleme: 17 Mart 2022 Perşembe 12:26
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan uyarıda, "Yapılan son değerlendirmelere göre; 18.03.2021 Cuma gününden itibaren İstanbul'da aralıklı ve yerel olmak üzere kuvvetli kar sağanakları bekleniyor. Cumartesi günü kar yağışlarının etkisini daha da arttırarak Pazar günü öğle saatlerine kadar iç ve yüksek kesimleri ağırlıklı olmak üzere yer yer yoğun olacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor. Kar yağışlarıyla birlikte ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don, kuvvetli rüzgarla birlikte tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.

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