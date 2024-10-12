İstanbul'a sağanak geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre bugün yurt genelinde parçalı bulutlu bir hava olacak.

İstanbul bugün öğleden sonra sağanak yağışlı havanın etkisi altına girecek. Mega kentte yağışların yerel olarak kuvvetli şekilde etkili olması bekleniyor.

Marmara, Batı ve Orta Karadeniz ile Eskişehir, Çankırı, Giresun, Kars, Ardahan çevreleri ile Kütahya ve Ankara'nın kuzey kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

İSTANBUL'A SAĞANAK YAĞIŞ GELİYOR

Yağışların, Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz ile Tekirdağ çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde Kıyı Ege ile Doğu Akdeniz'de yer yer pus ve sis bekleniyor.

Mega kent İstanbul'daki yağışların öğle saatlerinde başlaması, gece saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor. İstanbul'da yağmurun yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

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İŞTE İL İL HAVA DURUMU TAHMİNLERİ

Bugün bazı illerde beklenen hava durumu şöyle:

EDİRNE °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

KIRKLARELİ °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Bugün hava nasıl olacak? İstanbul'da öğleden sonra kuvvetli sağanak bekleniyor (İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu) - 4

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ °C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 30°C

Az bulutlu

MUĞLA °C, 29°C

Az bulutlu

ADANA °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

MERSİN °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

Bugün hava nasıl olacak? İstanbul'da öğleden

sonra kuvvetli sağanak bekleniyor (İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu) - 5

ANKARA °C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sonra kuzey ilçeleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

NEVŞEHİR °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

BOLU °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla cok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

DÜZCE °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla cok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

SİNOP °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

Bugün hava nasıl olacak? İstanbul'da öğleden

sonra kuvvetli sağanak bekleniyor (İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu) - 6

ZONGULDAK °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla cok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

AMASYA °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla cok bulutlu, gece saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ARTVİN °C, 25°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

SAMSUN °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla cok bulutlu, gece saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON °C, 24°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

ERZURUM °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu

KARS °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Bugün hava nasıl olacak? İstanbul'da öğleden

sonra kuvvetli sağanak bekleniyor (İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu) - 7

MALATYA °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

DİYARBAKIR °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

SİİRT °C, 29°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 31°C

Az bulutlu ve açık