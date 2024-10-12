İstanbul'a sağanak geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre bugün yurt genelinde parçalı bulutlu bir hava olacak.
İstanbul bugün öğleden sonra sağanak yağışlı havanın etkisi altına girecek. Mega kentte yağışların yerel olarak kuvvetli şekilde etkili olması bekleniyor.
Marmara, Batı ve Orta Karadeniz ile Eskişehir, Çankırı, Giresun, Kars, Ardahan çevreleri ile Kütahya ve Ankara'nın kuzey kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların, Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz ile Tekirdağ çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde Kıyı Ege ile Doğu Akdeniz'de yer yer pus ve sis bekleniyor.
Mega kent İstanbul'daki yağışların öğle saatlerinde başlaması, gece saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor. İstanbul'da yağmurun yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.
Bugün bazı illerde beklenen hava durumu şöyle:
EDİRNE °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İSTANBUL °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.
KIRKLARELİ °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KOCAELİ °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.
Bugün hava nasıl olacak? İstanbul'da öğleden sonra kuvvetli sağanak bekleniyor (İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu) - 4
Parçalı ve az bulutlu
DENİZLİ °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR °C, 30°C
Az bulutlu
MUĞLA °C, 29°C
Az bulutlu
ADANA °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
HATAY °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
MERSİN °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
Bugün hava nasıl olacak? İstanbul'da öğleden
sonra kuvvetli sağanak bekleniyor (İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu) - 5
ANKARA °C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sonra kuzey ilçeleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR °C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KONYA °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
NEVŞEHİR °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
BOLU °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla cok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.
DÜZCE °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla cok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.
SİNOP °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
Bugün hava nasıl olacak? İstanbul'da öğleden
sonra kuvvetli sağanak bekleniyor (İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu) - 6
ZONGULDAK °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla cok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.
AMASYA °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla cok bulutlu, gece saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ARTVİN °C, 25°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
SAMSUN °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla cok bulutlu, gece saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TRABZON °C, 24°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
ERZURUM °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu
KARS °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Bugün hava nasıl olacak? İstanbul'da öğleden
sonra kuvvetli sağanak bekleniyor (İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu) - 7
MALATYA °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
DİYARBAKIR °C, 31°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
SİİRT °C, 29°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA °C, 31°C
Az bulutlu ve açık