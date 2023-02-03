İstanbul'a Vortex kar yağışı geliyor! Yarıyıl tatili uzayacak mı?

Kışın başında kurak bir dönem geçiren Türkiye nihayet kar yağışlarının etkisi altına giriyor. Özellikle İstanbul'da pazar günü itibariyle çok şiddetli kar fırtınası bekleniyor. Yarıyıl tatilinin uzayıp uzamayacağı ise merak ediliyor.

Türkiye'nin çok sayıda bölgesinde etkili olan kar yağışı pazar günü itibariyle İstanbul'da da etkisini hissettirecek. Hava sıcaklığının 3 derecelere kadar düşmesi beklenirken neredeyse Türkiye'nin tamamı kar yağışından nasibini alacak.

İSTANBUL'DA BEKLENEN KAR YAĞIŞI BAŞLIYOR

İstanbulluların uzun bir süredir hasret kaldığı kar yağışı 5 Şubat Pazar günü itibariyle geliyor. Meteoroloji'den alınan bilgilere göre kar yağışı İstanbul'da Pazartesi ve Salı günü de aralıklarla etkili olacak. Pazar günü 2, Pazartesi ve Salı günü ise en düşük hava sıcaklığı 0 dereceye kadar düşmesi bekleniyor.

OKUL TATİLİ UZAYACAK MI?

Meteoroloji Uzmanı Kerem Ökten, İstanbul'da şiddetli bir yağışının yaklaştığını ve öğrenciler için tatilinin uzama ihtimali olduğunu belirtti.

Ökten sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Çok önemli bir husus. İstanbul'a geçen sene 24 Ocak'taki gibi bir kar fırtınası gelebilir. Yine bir Vortex kar yağışı. Saatler içerisinde yüksek bir kar birikimi olabilir ve rüzgar hızı bu sefer 100 km'ye kadar çıkabilir. Okul tatili uzayacak gibi görünüyor" dedi.