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İstanbul'a yağışlı hava uyarısı! Tarih verildi

AKOM, hafta sonundan itibaren İstanbul'da soğuk ve yağışlı havanın etkili olacağını açıkladı.

IHA10 Ocak 2025 Cuma 10:21 - Güncelleme:
İstanbul'a yağışlı hava uyarısı! Tarih verildi
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AKOM hafta sonundan itibaren İstanbul'da soğuk ve yağışlı havanın etkili olacağı uyarısında bulundu.

Açıklamada, "İstanbul'da baraj doluluk oranı yüzde 41.75 olarak ölçülürken, deniz suyu sıcaklığı 11 derece olarak belirlendi. Bu oran, kış sezonu ortalamalarına göre kritik bir seviyede seyrediyor. Bugün hava sıcaklıklarının öğle saatlerinde 16 dereceye kadar yükseleceği, akşam saatlerinde ise 12 dereceye kadar düşeceği tahmin ediliyor. Hissedilen sıcaklıklar da benzer bir aralıkta kalacak. Cumartesi gününden itibaren İstanbul ve Marmara Bölgesi genelinde kuvvetli yağış bekleniyor. Sıcaklıklar 15-18 derece arasında seyrederken, zaman zaman ani sıcaklık düşüşleri ve yer yer şiddetli sağanaklar görülebilecek" ifadelerine yer verildi.

Haftalık tahmin ise, "11 Ocak Cumartesi: Kuvvetli sağanak yağış, sıcaklık 7-10 derece,

12 Ocak Pazar: Şiddetli yağış, sıcaklık 4-9 derece,

13 Ocak Pazartesi: Hafif yağış, sıcaklık 3-6 derece

14 Ocak Salı: Hafif yağmur, sıcaklık 3-7 derece,

15-16 Ocak Çarşamba-Perşembe: Hava sıcaklığı 2-8 derece arasında değişecek, yağışlar hafif şekilde devam edecek" şeklinde açıklandı.

Hafta boyunca yaşanacak yağışların etkisiyle trafikte ve günlük hayatta aksamalara karşı dikkatli olunması gerektiğini belirtildi. Ayrıca, baraj doluluk oranlarının sonbahar ve kış yağışlarıyla artırılmasının kritik bir öneme sahip olduğu vurgulandı.

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