İstanbul’a zam yağıyor

23 Haziran seçimleri sonrasında göreve gelen CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu meydanlarda Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ile birlikte verdiği işten çıkarma olmayacak sözünü tutmayarak 5 bine yakın işçiyi kapının önüne koymasının ardından şimdi de zam üstüne zam yapmaya devam ediyor. İstanbul’da taksilere, otobüslere, dolmuşlara, suya, otoparka gelen zamların ardından bir fiyat arışı da Halk Ekmek’te gerçekleşti. Halk Ekmek’te poşetli ürünler yüzde 40 oranında zamlandı.

HAYATI ZORLAŞTIRIYORLAR

İBB Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu, Halk Ekmek’in ürettiği ürünlere zam yapıldığını sosyal medya hesabından duyurdu. Göksu, yaptığı açıklamada, “Hayatı kolaylaştıracağız dediler, İstanbul’da hayatı her geçen gün zorlaştırıyorlar. Halk Ekmek’e yüzde 40 zam yaptılar” ifadesini kullandı. İstanbul Büyükşehir Beleriyesi’nin son dönemde aldığı kararlarla ulaşımda zam uygulamaları peş peşe uygulandı. Örneğin: Akdeniz ekmeği 1.50’ TL’den 2.00 TL’ye Çavdar ekmek 2.50 TL’den 3.40 TL’ye Glutensiz ekmek 0.30 TL’den 0.50 TL’ye Sandviç Ekmek 2.50 TL’den 3.50 TL’ye yükseltildi. Bu sabah ekmek almak için Halk Ekmek şubelerine giden vatandaşlar, yeni tarifeyle karşılaştı. Vatandaş odaklı belediyeciliği ağzından düşürmeyen İmamoğlu’na tepki gösterdi.

SUYA DA ZAM GELDİ

İstanbul genelindeki bayilere yapılan bilgilendirmeye göre önümüzdeki haftadan itibaren geçerli olmak üzere Hamidiye damacana suyun fiyatının 9 TL’den 11 TL’ye çıkarılacağı öğrenilirken, çok sayıda bayinin ise 2 liralık zammı şimdiden fiyatlara yansıtmaya başladı. Saatlik kiralama 2.5 TL olan bisiklet kiralamaları 3.5 TL’ye çıkarıldı. Seçimden önce “ücretsiz okul servisi” gibi vaatler veren Ekrem İmamoğlu’nun vaatleri fos çıktı. Okul servislerine yüzde 13 oranında zam yapılan İstanbul’da, taksi ve minibüs ücretlerine de yüzde 25 oranında zam yapıldı. Ayrıca “24 saat ulaşım” diyen İmamoğlu, gece hizmet verecek olan toplu taşıma araçlarında “farklı tarife” uygulanacağını açıkladı. Buna göre 00.30-05.30 arasında belediyenin toplu taşıma araçlarını ya da metroyu kullananlar 2 katı ücret ödeyecek. UKOME kararları kapsamında, taksi taşımacılığı ücretlerinde mevcut ücretler üzerinden ortalama yüzde 25 artış yapılarak, açılış ücreti 5 lira, mesafe tarifesi 3,10 lira, yolculuk başına minimum ücret ise 13 lira olarak belirlendi. Minibüs ücretleri yüzde 25 artırılırken, öğrenci 0-6 kilometre 1,5 lira, 6 kilometre sonrası 2 lira, 0-2 kilometre aralığı ücret (indi-bindi) ise 2,5 lira oldu.